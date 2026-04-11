Üsküdar Belediyesi'ne 'rüşvet' soruşturmasında 9 tutuklama

İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı. Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve aralarında Başkan Yardımcısı Filiz Deveci’nin de bulunduğu 9 kişi tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Üsküdar Belediyesi'ne, ‘yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde rüşvet ve usulsüzlük' iddialarıyla geçtiğimiz salı günü operasyon başlatıldı.

İstanbul ve Yalova'da 30 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, aralarında Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Filiz Deveci gibi üst düzey belediye yöneticileri ile müteahhitlerin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Savcılık işlemleri de tamamlanan 20 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

BAŞKAN YARDIMCISI TUTUKLANDI

Savcılık ifadeleri tamamlanan Başkan Yardımcısı Filiz Deveci, Nazım Akkoyunlu, Hakan Yavuz, Özgür Ceylan, Barkın Ege Tekkökoğlu, Erdem Alkan, Kadir Karadağ, Yılmaz Kozan ve Ceyhan Han tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Başkan Yardımcısı Filiz Deveci ve 8 isim nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ahmet İşman, Veysel Köse, Burçin Çevik, Yasin Karabaş, Engin Araz, Özkan Sinan Binali, Eyüp Meriç, Murat Armağan, Mehmet Atilla Güneri ve Hakan Mansız ise adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
