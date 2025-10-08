Ünlüler neden gözaltına alındı? SON DAKİKA ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan ünlülerin isim listesi!
Türkiye'nin en popüler isimleri bir anda gündemin merkezine oturdu. Sosyal medya ve magazin dünyasında şok etkisi yaratan gözaltı operasyonu, milyonları merak içinde bıraktı. Peki, gözaltına alınan ünlüler hangileri? Ünlüler neden gözaltına alındı? İşte gözaltına alınan ünlülerin isim listesi!
Türkiye magazin ve sosyal medya gündemi sallandı! Ünlü isimlerin dahil olduğu geniş çaplı bir operasyon ile birçok tanınmış isim gözaltına alındı. Peki, ünlüler neden gözaltına alındı ve bu operasyonun arkasında neler yatıyor? Ünlüler neden gözaltına alındı? Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan ünlülerin isim listesi haberimizde!
ÜNLÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan son soruşturma, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin dahil olduğu operasyon, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla başlatıldı. Soruşturma kapsamında, popüler sosyal medya fenomenlerinden ünlü oyunculara kadar toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Yetkililerden alınan bilgilere göre, operasyonun temel amacı gençler ve toplum üzerinde olumsuz etkisi olabilecek uyuşturucu kullanımını önlemek ve yasal süreçlerin hızlı şekilde işletilmesini sağlamaktır.
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU?
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında gözaltına alınan isimler, hem sosyal medya hem de televizyon ekranlarında tanınan kişilerden oluşuyor.
Uzmanlar, bu tür operasyonların toplum bilincini artırma ve benzer suçların önüne geçme noktasında kritik önem taşıdığını vurguluyor. Ayrıca, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve yasal süreçlerin tamamen adil şekilde ilerlediği ifade ediliyor.
GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN İSİM LİSTESİ!
Operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlülerin tam listesi şöyle:
Dilan Polat
Engin Polat
İrem Derici
Kubilay Aka
Kaan Yıldırım
Hadise Açıkgöz
Berrak Tüzünataç
Duygu Özaslan
Demet Evgar Babataş
Mutaf
Zeynep Meriç Aral Keskin
Özge Özpirinçci
Derin Talu
Deren Talu
Ziynet Sali
Birce Akalay
Metin Akdülger
Ceren Moray Orcan
Feyza Altun
Mert Yazıcıoğlu
Bu isimler, soruşturma kapsamında yasal sürece tabi tutulmak üzere geçici olarak gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltı süreçlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerin kararına göre hareket edileceğini belirtti.