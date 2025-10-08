Ünlüler neden gözaltına alındı? SON DAKİKA ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan ünlülerin isim listesi!

Türkiye magazin ve sosyal medya gündemi sallandı! Ünlü isimlerin dahil olduğu geniş çaplı bir operasyon ile birçok tanınmış isim gözaltına alındı. Peki, ünlüler neden gözaltına alındı ve bu operasyonun arkasında neler yatıyor? Ünlüler neden gözaltına alındı? Ünlülere uyuşturucu operasyonu: Gözaltına alınan ünlülerin isim listesi haberimizde!

ÜNLÜLER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan son soruşturma, Türkiye gündeminde büyük yankı uyandırdı. Ünlü isimlerin dahil olduğu operasyon, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" iddiasıyla başlatıldı. Soruşturma kapsamında, popüler sosyal medya fenomenlerinden ünlü oyunculara kadar toplam 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, operasyonun temel amacı gençler ve toplum üzerinde olumsuz etkisi olabilecek uyuşturucu kullanımını önlemek ve yasal süreçlerin hızlı şekilde işletilmesini sağlamaktır.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU OPERASYONU?

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon sırasında gözaltına alınan isimler, hem sosyal medya hem de televizyon ekranlarında tanınan kişilerden oluşuyor.

Uzmanlar, bu tür operasyonların toplum bilincini artırma ve benzer suçların önüne geçme noktasında kritik önem taşıdığını vurguluyor. Ayrıca, soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü ve yasal süreçlerin tamamen adil şekilde ilerlediği ifade ediliyor.

GÖZALTINA ALINAN ÜNLÜLERİN İSİM LİSTESİ!

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ünlülerin tam listesi şöyle:

Dilan Polat

Engin Polat

İrem Derici

Kubilay Aka

Kaan Yıldırım

Hadise Açıkgöz

Berrak Tüzünataç

Duygu Özaslan

Demet Evgar Babataş

Mutaf

Zeynep Meriç Aral Keskin

Özge Özpirinçci

Derin Talu

Deren Talu

Ziynet Sali

Birce Akalay

Metin Akdülger

Ceren Moray Orcan

Feyza Altun

Mert Yazıcıoğlu

Bu isimler, soruşturma kapsamında yasal sürece tabi tutulmak üzere geçici olarak gözaltına alındı. Yetkililer, gözaltı süreçlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilerin kararına göre hareket edileceğini belirtti.