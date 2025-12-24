Haberler

Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı
Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık hakkında yakalama kararı verildi.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya fenomeni Ezgi Fındık için yakalama kararı çıkardı.
  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve 20 şüpheli yakalandı.
  • Operasyonlarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü isimlere yönelik operasyonlar sürüyor.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Soruşturma kapsamında bugün de sosyal medya hesabından yüz binlerce takipçisi bulunan fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı çıkarıldı.

TUTUKLANAN İSİMLE YAKIN ARKADAŞ

Lüks hayatıyla dikkat çeken ve Mısırlı iş insanı Seif El Attal'la yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Ezgi Fındık'ın uyuşturucu soruşturmasının kilit ismi olan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Sercan Yaşar ile yakın arkadaş olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA 22 KİŞİ İÇİN GÖZALTI KARARI

Öte yandan bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için yer sağlamak", "Uyuşturucu veya uyarısı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" ve "Fuhşa teşvik ve aracılık etmek" gibi suçlardan 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli Muğla, Adana ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin cezaevinde olduğu biri hakkında ise yakalama işlemlerinin devam ettiği bildirildi. Ayrıca adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: " İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında; uyuşturucu Madde İmal ve Ticaret, Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için; Özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak ve Fuhşa Teşvik ve Aracılık Etme suçlarından haklarında gözaltına alınma, arama ve el koyma kararı bulunan , 22 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik 24.12.2025 tarihinde İstanbul merkezli, Muğla, Adana Antalya illerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 şüpheli şahsın cezaevinde bulunduğu anlaşılmış, 20 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 1 şüpheli şahıs hakkında yakalama işlemleri devam etmektedir. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda; kokain maddesi, esrar maddesi, Uyuşturucu içmeye yarayan aparatlar ele geçirilmiştir. Soruşturma gizlilikle ve titizlikle devam etmektedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
Yorumlar (9)

Oğulcan Öztürk:

Ezgi fındık ını yerim:)

qm2zgydsp8:

suçlu olan hukuk önünde cezasını çekecek Allah güvenlik güçlerine güç kuvvet versin inşallah

Ütopik Yorumcu:

amk kasari

Vatansever:

maşallah maşallah kamalın askerleri coştukça coşuyor

mehmet dogru:

bu tam pavyon zillisi zurafa sokaktan gelmis

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

