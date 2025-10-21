Türkiye siyaset sahnesinde son yılların en dikkat çeken isimlerinden biri olan Ümit Dikbayır, iş dünyasındaki köklü geçmişini siyasetle birleştirerek önemli bir yol kat etti. Peki, Ümit Dikbayır kimdir? CHP'ye geçen Ümit Dikbayır kaç yaşında, nereli? Ümit Dikbayır İyi Parti'den neden ihraç edilmişti? Detaylar haberimizde!

ÜMİT DİKBAYIR KİMDİR?

Türk siyasetinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Ümit Dikbayır, Sakarya kökenli iş insanı ve siyasetçi olarak tanınıyor. 1968 doğumlu Dikbayır, özellikle üretim ekonomisi ve şeffaf yönetim anlayışıyla öne çıkmaktadır. Siyasete atılmadan önce sanayi ve ticaret alanında elde ettiği başarılar, onun siyasi duruşuna da yön vermiştir. İyi Parti'nin kurucular kurulu üyesi olarak aktif siyasete adım atan Dikbayır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sakarya milletvekili olarak görev yaptı.

CHP'YE GEÇEN ÜMİT DİKBAYIR KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 57 yaşında olan Ümit Dikbayır, 2023 sonunda İyi Parti'den ihraç edilmesinin ardından bağımsız milletvekili olarak görevine devam etti. Aralık 2023'te İyi Parti'den ihraç edilmesinin ardından, 2024 başlarında CHP'ye katılarak siyasi kariyerine yeni bir yön verdi. CHP'ye katılımı, özellikle Özgür Özel tarafından "Atatürk'ün kurduğu babaevine katılma" olarak değerlendirildi. Bu geçiş, Dikbayır'ın siyasi duruşunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak yorumlanmaktadır.

ÜMİT DİKBAYIR NERELİ?

Ümit Dikbayır, Sakarya'nın Hendek ilçesi doğumludur ve aslen Sakaryalıdır. Çocukluk ve gençlik yıllarını bu bölgede geçirmiştir. Sakarya'ya olan bağlılığı ve bölgeye verdiği önem, siyasi çalışmalarının merkezinde yer almaktadır. İş insanı kimliğiyle Sakarya'nın sanayi ve ticaret hayatına katkıda bulunmuş, milletvekilliği döneminde ise Sakarya'nın yatırım ve üretim ihtiyaçlarını TBMM'de sık sık dile getirmiştir.

ÜMİT DİKBAYIR İYİ PARTİLİ Mİ?

Ümit Dikbayır, siyaset hayatına İyi Parti'nin kurucularından biri olarak başladı. Partinin mali işlerinden sorumlu olarak partinin kurumsallaşması ve mali şeffaflığı için önemli çalışmalar yaptı. 2018'den 2023 yılına kadar İYİ Parti çatısı altında Sakarya milletvekili olarak görev yaptı. Ancak 2023 yılının sonunda partide yaşanan iç tartışmalar ve disiplin süreci sonucunda ihraç edildi.

ÜMİT DİKBAYIR İYİ PARTİDEN NEDEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ?

2023 sonunda İYİ Parti'de yaşanan disiplin soruşturması sonucu Ümit Dikbayır, parti disiplin kurulu kararıyla ihraç edildi. İhraç kararının arkasında, parti içi hesap verebilirlik ve mali şeffaflık konularında yaşanan görüş ayrılıkları ve iç tartışmalar olduğu biliniyor. Dikbayır, ihraç sonrasında yaptığı açıklamalarda bu konuda taviz vermeyeceğini, ilkeli duruşunu sürdüreceğini vurguladı. İhraç süreci, hem siyasi camiada hem de kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.