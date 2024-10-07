ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

Üç aylar hangi tarihte başlıyor 2025 ve dini günler takvimi nedir merak ediliyor. Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı insanlar tarafından merakla beklediği bir dönemdir. Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! Üç aylar zaman başlıyor 2025? Detaylar haberimizdedir…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

2025 yılı dini günler takvimine göre, üç aylar 1 Ocak 2025'te başlayacak.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı 31 Ocak Cuma günü başlayacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR.

Ramazan ayı ise 1 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kutlanacak.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Regaip Kandili, Recep ayının ikinci gününe denk geliyor ve 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Miraç Kandili ise 26 Ocak Pazar günü gerçekleşecek.

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Şaban ayında karşılanacak olan Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü kutlanacak.

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayında ise Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü eda edilecek.