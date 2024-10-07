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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!
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Üç aylar ne zaman başlıyor 2025 ve Diyanet'e göre Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman sorularına yanıt aranıyor. Yeni yıla adım attığımız bu günlerde, pek çok kişi Üç Aylar'ın başlangıç tarihini merak ediyor. Diyanet dini günler takvimi araştırılıyor. Peki, Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! Üç aylar zaman başlıyor 2025?

Üç aylar hangi tarihte başlıyor 2025 ve dini günler takvimi nedir merak ediliyor. Üç Aylar'ın ne zaman başlayacağı insanlar tarafından merakla beklediği bir dönemdir. Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi! Üç aylar zaman başlıyor 2025? Detaylar haberimizdedir…

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

2025 yılı dini günler takvimine göre, üç aylar 1 Ocak 2025'te başlayacak.

ŞABAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şaban ayı 31 Ocak Cuma günü başlayacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR.

Ramazan ayı ise 1 Mart Cumartesi günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı ise 30-31 Mart ve 1 Nisan tarihlerinde kutlanacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

2025 yılında Regaip Kandili, Recep ayının ikinci gününe denk geliyor ve 2 Ocak Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Miraç Kandili ise 26 Ocak Pazar günü gerçekleşecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN 2025?

Şaban ayında karşılanacak olan Berat Kandili, 13 Şubat Perşembe günü kutlanacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025? Üç aylar (Recep, Şaban ve Ramazan) hangi tarihte başlıyor? Diyanet dini günler takvimi!

2025 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayında ise Kadir Gecesi, 26 Mart Çarşamba günü eda edilecek.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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