Mehmet Akif Ersoy'dan ilk açıklama! Çok konuşulan iddialara bakın ne cevap verdi

İstanbul'da Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Habertürk'ün görevden alınan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da arasında bulunduğu 4 kişi tutuklandı. Tutuklanmasına neden olan suçlamalar bomba etkisi yaratırken Mehmet Akif Ersoy, yazılı bir açıklama yaptı.

SEVK YAZISINDA DİKKAT ÇEKEN İFADELER

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un sevk yazısında; şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişiyle birlikte cinsel ilişkiye girdikleri belirtilmişti.

İFADESİNDE İDDİALARI REDDETTİ

Mehmet Akif Ersoy savcılıkta verdiği ifadede hakkındaki iddiaları reddettiğini söyledi. Hayatında hiç uyuşturucu kullanmadığını söyleyen Ersoy, "İddialar çok çirkindir. Grup seks iddialarının hepsi yalandır" diye konuştu.

'ÖRGÜT KURMA' SUÇLAMASI

Mehmet Akif Ersoy, Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya kullanmak' ve 'uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak', 'örgüt kurmak ve yönetmek' iddialarıyla tutuklandı.

MEHMET AKİF ERSOY'DAN İLK AÇIKLAMA

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, hakkında yürütülen sürece ilişkin kapsamlı bir yazılı açıklama yaptı. Ersoy, kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek tutuklama kararının somut delillere dayanmadığını savundu.

"HAYATIMIN EN SARSICI SÜREÇLERİNDEN BİRİNİ YAŞIYORUM"

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy, kamuoyuna hitaben yaptığı açıklamada yaşadıklarını "hayatının en ağır ve en sarsıcı süreçlerinden biri" olarak tanımladı. Hakkındaki kararın, gerçeğe aykırı ve hukuki temelden yoksun gizli tanık iddialarına dayandığını öne süren Ersoy, suçlamaların kişisel husumetle beslendiğini ifade etti.

"SOMUT DELİL YOK, GİZLİ TANIK BEYANLARI ÇELİŞKİLİ"

Ersoy açıklamasında, kendisine yöneltilen ağır suçlamaların hiçbirinin somut delillerle desteklenmediğini savundu. Dosyada yer alan gizli tanık beyanlarının çelişkili, dedikoduya dayalı ve uydurma kurgulardan ibaret olduğunu belirten Ersoy, bu ifadelerin hukuki geçerlilikten uzak olduğunu dile getirdi.

"20 YILLIK MESLEK HAYATIM KAMUOYUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE"

Yaklaşık yirmi yıllık meslek hayatı boyunca tüm faaliyetlerinin kamuoyunun bilgisi dahilinde gerçekleştiğini vurgulayan Ersoy, saklı ya da gizli hiçbir faaliyetinin olmadığını kaydetti. Suçlamaya konu edilen kişilerle örgütsel bir bağının bulunmadığını, hatta bazı isimlerle yıllardır hiçbir temasının olmadığını ifade etti.

"YAŞANANLAR BİR İTİBAR SUİKASTIDIR"

Hakkındaki iddiaları sistematik bir karalama ve itibarsızlaştırma sürecinin parçası olarak nitelendiren Ersoy, sosyal medyada yürütülen manipülasyonların ve kasıtlı kampanyaların bu süreci beslediğini söyledi. Daha önce de benzer girişimlerle karşılaştığını belirten Ersoy, bu tür iddialara karşı hukuk yoluyla mücadele verdiğini hatırlattı.

"GAZETECİLİK GÖREVİMİ EN ZOR ŞARTLARDA YERİNE GETİRDİM"

Açıklamasında mesleki geçmişine de değinen Ersoy, gazetecilik görevini savaş bölgeleri ve zorlu coğrafyalar dahil olmak üzere birçok alanda yerine getirdiğini ifade etti. Kamu yararı, doğruluk ve şeffaflık ilkelerini her zaman öncelediğini belirten Ersoy, yaşanan sürecin adalete olan inancını zorlasa da bu inancı ortadan kaldırmadığını söyledi.

"SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM, HUKUKİ MÜCADELEMİ SÜRDÜRECEĞİM"

Kendisine yöneltilen suçlamaları açık bir dille reddeden Mehmet Akif Ersoy, bu iddiaların masumiyetini gölgelemeye yönelik kurgular olduğunu savundu. Hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Ersoy, gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inandığını ifade etti.

"VİCDANIN VE ADALETİN KAZANACAĞINA İNANIYORUM"

Toplumun farklı kesimlerinden gelen destek mesajlarının kendisine güç verdiğini dile getiren Ersoy, masumiyet karinesine dikkat çeken ve sağduyulu yaklaşım sergileyen herkese teşekkür etti. Açıklamasını ailesine ve yakınlarına sevgi mesajı ile sonlandıran Ersoy, adalete ve toplumun vicdanına olan inancını koruduğunu vurguladı.