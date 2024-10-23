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TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var?

TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var?
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TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi önünde patlama ve silah sesleri duyuldu. TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü, kaçtı mı ve TUSAŞ patlamasında teröristler olay yerine nasıl geldikleri merak ediliyor? Peki, TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? TUSAŞ saldırısında son durum ne?

Tusaş saldırısında son durum ne? TUSAŞ canlı bomba saldırısındateröristler öldü mü? Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. TUSAŞ patlamasında son durum nedir ve TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist olduğu gündeme geliyor. TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var? Detaylar haberimizdedir...

TUSAŞ PATLAMASINDA TERÖRİSTLER ÖLDÜ MÜ?

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı Tesisi'ne terör saldırısı düzenlendi. Kurumun giriş kapısı önünde çatışma meydana geldiği belirtilirken, patlama sesleri duyuldu. İçişleri Bakanı terör saldırısında şehit ve yaralıların bulunduğunu söyledi.

TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var?

Güvenlik güçleri ile teröristler arasında çatışmaların hala devam ettiği belirtildi. Tesislerde rehinelerin olduğu gelen bilgiler arasında.

TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var?

TUSAŞ NEDİR?

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ, Türkiye'de hava platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, tamamlanması, yenilenmesi ve satış sonrası hizmetleri alanlarındaki teknoloji merkezidir. Şirket dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus A380'e ve askerî nakliye uçağı Airbus A400M'ye parça üretmektedir.

TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var?

TUSAŞ SALDIRISINDA KAÇ TERÖRİST VAR?

Konuyla ilişkin açıklama yapan İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, "Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız" dedi. TUSAŞ saldırısında biri kadın toplam üç terörist olduğu biliniyor.

TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var?

TUSAŞ patlamasında teröristler öldü mü? TUSAŞ canlı bomba saldırısında kaç terörist var?

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