Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) askeri kargo uçakları, ülkenin hem ulusal güvenliğini hem de uluslararası operasyonlardaki etkinliğini belirleyen kritik unsurlardan biridir. Peki, Türkiye'nin kaç tane askeri kargo uçağı var? Türkiye'nin Askeri kargo uçakları neler? Askeri kargo uçağı nedir? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE'NİN KAÇ TANE ASKERİ KARGO UÇAĞI VAR?

Türkiye'nin askeri kargo uçaklarının sayısı, farklı kaynaklarda küçük değişiklikler gösterse de ana filo şu şekilde özetlenebilir:

Airbus A400M "Koca Yusuf": 10 adet

C-130B/E Hercules: 10-12 adet

CASA CN-235M: 44-45 adet

Bu rakamlarla birlikte TSK, stratejik, operasyonel ve taktik seviyelerde yüksek esneklik sağlayan bir hava nakliye kapasitesine sahiptir. Ek olarak tanker uçaklar ve komuta-kontrol görevine uygun uçaklar, bu envanteri tamamlayarak filo etkinliğini artırmaktadır.

TÜRKİYE'NİN ASKERİ KARGO UÇAKLARI NELER?

Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterinde farklı görev profillerine sahip üç ana tip askeri kargo uçağı bulunmaktadır:

AIRBUS A400M "KOCA YUSUF" (STRATEJİK NAKLİYE)

Model: Airbus A400M Atlas

Lakabı: Koca Yusuf

Mevcut Sayı: 10 adet

Özellikler: Dört turboprop motorlu A400M, stratejik nakliye kapasitesine sahiptir. Yaklaşık 37 ton kargo veya 116 tam teçhizatlı personel taşıyabilir. Helikopterler ve hafif zırhlı araçlar gibi büyük hacimli yükleri taşıyabilir. Ayrıca kısa pist ve ham araziye iniş-kalkış yapabilme özelliği, taktiksel görevlerde de kullanılmasına imkan tanır.









LOCKHEED C-130 HERCULES (TAKTİK NAKLİYE)

Model: C-130B/E Hercules

Mevcut Sayı: 10-12 adet aktif uçak

Özellikler: Dört turboprop motorlu bu uçak, taktik nakliye görevlerinde vazgeçilmezdir. Yaklaşık 19-20 ton yük veya 92 asker taşıma kapasitesine sahiptir. C-130, kısa ve ham pistlere inebilme özelliği sayesinde afet bölgeleri, cephe hatları ve hızlı müdahale görevlerinde kritik öneme sahiptir.

CASA CN-235 (HAFİF NAKLİYE VE ÖZEL GÖREV)

Model: CASA CN-235M

Mevcut Sayı: 44-45 adet aktif uçak

Özellikler: Çift turboprop motorlu CN-235, kısa mesafeli ve hafif nakliye görevleri için tasarlanmıştır. Yaklaşık 6 ton kargo veya 35-50 asker taşıyabilir. Personel sevkiyatı, paraşütçü atma ve yaralı tahliyesi (MEDEVAC) görevlerinde etkin şekilde kullanılır. Ayrıca deniz karakol görevleri ve özel operasyonlar için modifiye edilen CN-235'ler mevcuttur.

ASKERİ KARGO UÇAĞI NEDİR?

Askeri kargo uçağı, askeri lojistik ve operasyonel görevlerde personel, ekipman, araç ve mühimmat taşımak için özel olarak tasarlanmış uçaklardır. Bunlar genellikle şu kategorilere ayrılır:

Stratejik Nakliye: Uzun menzil ve yüksek tonajlı yük taşımaya uygun uçaklar. Örnek: Airbus A400M

Taktik Nakliye: Kısa pist ve saha koşullarına uygun, hızlı ve çevik nakliye uçakları. Örnek: C-130 Hercules

Hafif ve Özel Görev Nakliyesi: Küçük ölçekli taşımalar ve özel operasyonlar için tasarlanmış uçaklar. Örnek: CASA CN-235

Askeri kargo uçakları, bir ülkenin hava taşımacılığı kabiliyetini ve uluslararası müdahale kapasitesini doğrudan etkileyen kritik unsurlardır. Türkiye'nin envanteri, stratejik ve taktiksel görevleri entegre bir şekilde gerçekleştirme imkânı sağlayacak biçimde tasarlanmıştır.