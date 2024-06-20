Türkiye'nin gastronomi durakları: Damakları fetheden lezzet noktaları!

Türkiye'nin neredeyse tüm illeri zengin bir mutfak kültürüne sahip, ancak bazı iller meşhur lezzetleriyle öne çıkar ve bu tatları yerinde deneyimlemek adeta bir zorunluluktur. İşte damak tadına düşkünler için Türkiye'nin önde gelen lezzet duraklarından bazıları...

HATAY

Hatay mutfağı, çeşitli baharatlarıyla bilinir ve yemeklerine karakteristik tatlar kazandırır; isot, kimyon, kekik, sumak, pul biber gibi baharatlar sıkça kullanılır. Akdeniz mutfağının tipik bir özelliği olan zeytinyağı, Hatay yemeklerinde bolca kullanılarak yemeklere eşsiz bir lezzet katar. Bu mutfağın meşhur yemekleri arasında humus, muhammara, künefe, içli köfte, biber dolması, melemen, kısır, zeytinyağlılar, kuzu tandır gibi çeşitli lezzetler yer alır. Hatay'ın tatlıları da oldukça ünlüdür; künefe, şam tatlısı, baklava gibi tatlılar bu zengin mutfağın önemli örneklerindendir.

TRABZON

Trabzon mutfağında hamsi, istavrit, mezgit ve levrek gibi balıklar çeşitli yemeklerde sıkça kullanılır. Mısır unu, Trabzon mutfağının vazgeçilmez bir bileşenidir; mısır unundan yapılan "mısır ekmeği" mutlaka tadılmalıdır. Şehirde mısır unu ile yapılan birçok yöresel tatlı ve yemek bulunur. Lahana, Trabzon'da çeşitli yemekler ve dolmalarda yaygın olarak kullanılır; lahana sarması ve lahana dolması gibi yemekler bölgenin öne çıkan lezzetlerindendir. Trabzon mutfağının en popüler balığı hamsi ile hamsi tava, hamsi pilavı ve hamsili ekmek gibi farklı yemekler yapılır. Trabzon mutfağının ünlü tatlıları arasında karalahana tatlısı, Hamsiköy tatlısı ve muhallebi yer alır.

KASTAMONU

Derlenen çalışmalarda Kastamonu'da 812 farklı yemek tespit edildi ve bunların yaklaşık 500 tanesinin Anadolu'nun diğer bölgelerinde pek tanınmadığı belirlendi. Kastamonu dendiğinde akla ilk olarak kuyu kebabı, çekme helva, simit tiridi ve pastırma gelir. Sadece bu topraklarda yetişen siyez bulguru, Üryani eriği, Taşköprü sarımsağı ve Kanlıca mantarı gibi ürünler bile Kastamonu'yu gastronomi turizmi açısından cazip bir rota yapmaktadır.

İZMİR

Ege mutfağının izlerini taşıyan İzmir, zeytinyağlı yemekleri, deniz mahsulleri ve kumru gibi lezzetli sokak yiyecekleriyle meşhurdur. İzmir denince ilk akla gelen lezzetlerden biri olan boyoz, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alır. İzmir tulumu ise Bergama'nın ürünü olmakla birlikte, şehir merkezinde de sıkça bulunur.

İstanbul usulü kokoreçten farklı olarak, İzmir usulü kokoreç içinde domates ve biber olmadan sade bir şekilde hazırlanır ve sadece baharatla tatlandırılarak sunulur; bu lezzet İzmir'in ünlü sokak yemeklerinden biridir.

GAZİANTEP

Gaziantep dünya mutfakları içinde de önemli bir konuma sahip; şehirde 291 çeşit yemek bulunuyor. Tatlılar ve kebaplar da hesaba katıldığında bu sayı 500'e yaklaşıyor. Gaziantep mutfağı özellikle kebap çeşitleriyle tanınmasına rağmen, şerbetli ve fıstıklı tatlılarıyla da ünlüdür. Antep fıstığı, Antep baklavası ve katmer gibi tatlıları yerinde denemek kesinlikle gereklidir.

ADANA

Adana, Adana kebabı, çiğ köfte ve şırdan gibi et ürünleriyle tanınırken, şehrin yöresel çorbaları olan analı kızlı, yüksük ve kamhi çorbaları da mutlaka yerinde tadılması gereken lezzetler arasında yer alıyor.