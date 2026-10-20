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Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı ilk 11'i belli oldu

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Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı ilk 11'i belli oldu
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag'ı konuk edecek. Karşılaşmanın ilk 11'leri belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak.

MAÇ SAAT 19.45'TE

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Burgos'un yardımcılıklarını Iker De Francisco ile Ivan Masso Granado yapacak. Karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak.

İLK 11'LER

Fenerbahçe : Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Guendouzi, Kante, Greenwood, Oğuz Aydın, Kerem, Vedat Muriqi.

Slavia Prag:  Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Moses, Novak, Suleiman, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm.

İRFAN CAN KAHVECİ VE LUKAKU YEDEK

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçında ilk 11'de yer alan İrfan Can Kahveci ve Romelu Lukaku, yedek kulübesinde yer alıyor. 

Fenerbahçe'nin yedekleri: Mert, Tarık, Oppong, Yiğit Efe, Levent, İsmail, Mimovic, Bartuğ, İrfan Can, Nene, Lukaku. 

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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarımhn.657884:

Fenerbahçede ne hikmetse hiçbir zaman maya tutmuyor .

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Haber Yorumlarımhn.657884:

Fenerbahçede ne hitmetse hiçbir zaman maya tutmuyor .

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