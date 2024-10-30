Türkiye Kart nedir, nasıl başvurulur (ULAŞIM)?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Türkiye Kart" projesiyle ilgili "Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek" dedi.

TÜRKİYE KART NEDİR?

Halihazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmek istediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Zaten kullanılan kartlar var, bunları birleştirelim istiyoruz. PTT'nin bir uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da onu inşallah daha da yaygınlaştıracağız. Şu an kullanılan illerimiz, otoparklar ve milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Türkiye'nin her tarafında tek bir kart olacak, hedefimiz o. Vatandaşlarımız tek kartla bütün toplu ulaşımdan yararlanacak. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak da kullanılabilecek."

Türkiye Kart nedir?

İhraç ve kabul standartları PTT tarafından belirlenen, belediye ve taşımacılık operatörleri tarafından işletilen toplu taşımada elektronik ücret toplama sistemlerinde kabul edilecek, PTT veya PTT'nin yetki vereceği kuruluşlarca ihraç edilecek ve/veya kabul edilecek fiziksel kart ürünü veya mobil kart formunda olabilen, kullanım alanları ileride genişletilebilecek ödeme ürünüdür.

Türkiye Kartı nerede kullanabilirim?

PTT ile anlaşmalı olan ve elektronik ücret toplama sistemine sahip Belediyelerin ve kurum/kuruluşların tüm toplu taşıma araçlarında kullanılabilir. Ayrıca alışverişlerde, restoranlarda, e-ticarette ve nakit çekme işlemlerinde kullanılabilir.

Kaç farklı Türkiye Kart tipi var?

• İsimli Debit Kartlar: PTT şubelerine yapılacak başvuru üzerine kişiselleştirme ve basım işlemleri yapılacak olan debit özellikli Türkiye Kartı ifade eder. PTT ve Türkiye Kart sistemi tarafından işlenip, basım süreci tamamlanan kartlar müşterilerin adresine postalanacaktır. Söz konusu kartlar vatandaşlara ve yabancılara verilebilecektir. Hesap bazında en fazla 1 (bir) adet aktif TRKart özellikli debit kart tahsis edilebilir.

• İsimsiz Debit Kartlar: PTT Şubelerinde hazır bulunan, anında müşterilere verilecek debit özellikli Türkiye Kartı ifade eder. PTT sistemleri üzerinden müşteri kimlik bilgisi ile kart bilgisi eşleştirilerek kartın aktivasyon işlemleri yapılacaktır. Fiziki olarak karta müşteri bilgisi yazılmadan müşteri bilgileri veri tabanında tutulacaktır. İsimsiz debit kartlar, Türkiye Kart ve hesap özelliği aktif bir şekilde müşterilere anında verilecektir. Söz konusu kartlar vatandaşlara ve yabancılara verilebilecektir. Hesap bazında en fazla 1 (bir) adet aktif TRKart özellikli debit kart tahsis edilebilir.

• İsimsiz Prepaid Kartlar: PTT Şubelerinde ve PTT tarafından işletilen biletmatiklerde hazır bulunan; anında müşterilere verilecek prepaid özellikli Türkiye Kartı ifade eder. Vatandaşlara ve yabancılara verilebilecektir. Kart limitleri MASAK kuralları çerçevesinde belirlenen limitlere tabi olup, limitlerin artırılması için Türkiye Kart Web Sitesi veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması üzerinden kişiselleştirilmelidir.

• İsimli Prepaid Kartlar: Türkiye Kart Web Sitesi üzerinden yapılacak başvuru üzerine kişiselleştirme ve basım işlemleri yapılacak olan Prepaid özellikli Türkiye Kartı ifade eder. PTT ve Türkiye Kart sistemi tarafından işlenip, basım süreci tamamlanan kartlar müşterilerin adresine gönderilecektir.

Söz konusu kartlar MEB, YÖK, Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisi ve Aile Bakanlığı ile yapılan entegrasyonlar sonucu alınan veriler esas alınarak öğrenci, öğretmen, basın mensubu, engelli, 65+, şehit ve gazi yakınları için kullanılacaktır. TCKN bazında kontrol yapılarak müşterilerin birden fazla İsimli Prepaid Türkiye Kart başvurusunda bulunması engellenecektir.

• Şemasız (Ulaşım) Türkiye Kartlar: Kişiselleştirilmemiş ve sadece ulaşım sektöründe kullanılabilecek Türkiye Kart'tır. Kart limitleri MASAK kuralları çerçevesinde belirlenen limitlere tabi olup, limitlerin artırılması için Türkiye Kart Web Sitesi veya Türkiye Kart Mobil Uygulaması üzerinden kişiselleştirilmelidir.

Şemasız Türkiye Kart'ı nereden alabilirim?

Türkiye genelinde tüm PTT Şubelerinden, anlaşmalı belediyelerden ya da PTT tarafından işletilen kiosklardan (Otomatik Dolum/Satış Makineleri) Şemasız Türkiye Kart'ınızı temin edebilirsiniz.

Debit Türkiye Kart'ı nereden alabilirim?

Türkiye genelinde tüm PTT Şubelerinden PTTBank Hesabınıza bağlı Debit Türkiye Kart'ınızı alabilirsiniz.

Prepaid Türkiye Kart'ı nereden alabilirim?

İsimsiz Türkiye Kart'ınızı Türkiye genelinde tüm PTT Şubelerinden ve PTT tarafından işletilen kiosklardan, isimli Türkiye Kart'ınızı ise Türkiye Kart web sitesi üzerinden başvuru yaparak alabilirsiniz.

Türkiye Kart'a nasıl para yükleyebilirim?

Türkiye Kart'ınıza tüm PTT Şubelerinden, TRKart Web Sitesi, TRKart Mobil Uygulamadan, Pttmatiklerden ve PTT tarafından işletilen kiosklardan para yükleyebilir, web sitemizden ve mobil uygulamamız üzerinden yükleme talimatı oluşturabilirsiniz.

Türkiye Kart'ıma bakiye yükledim ama kartımda görünmüyor?

444 1 788 Numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Türkiye Kart'ı nasıl kullanabilirim?

Türkiye Kart'ınızı, Türkiye Kart Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne entegre tüm belediyelerin ve kurum/kuruluşların toplu taşıma araçlarında kullanabilirsiniz. TRKart'ın Bankacılık tarafını da günlük ihtiyaçları karşılanmak için tüm restoran, market, mağaza vb. alışveriş yerlerindeki ödeme terminallerine okutarak alışverişinizi yapabilirsiniz.

Toplu ulaşım araçlarındaki validatör cihazlarına, turnikelere kartı okutmanız yeterlidir. Cihaz o noktadaki işlem ücretini tahsil ederek görsel ve sesli uyarı verir.

Türkiye Kart'ı, kart okuyucuya okuttuğunuzda tahsilat yapılacaktır. Kartı uzaklaştırıp tekrar yaklaştırdığınızda ikinci tahsilat yapılır. Tahsilat miktarını ve kartınızdaki bakiyeyi kart okuyucu ekranında görebilirisiniz.

Türkiye Kart kişiselleştirme nedir? Anonim Türkiye Kartımı nasıl ve nereden kişiselleştirebilirim?

Kişiselleştirme, Türkiye Kart üzerine hak sahibine ait kişisel bilgilerin işlenmesini ifade etmektedir.

Anonim (kişiselleştirilmemiş) Türkiye Kart'ınızı mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden ilgili kısımlarda yer alan bilgiler doldurularak kişiselleştirebilirsiniz.

Anonim (Kişiselleştirilmemiş) Türkiye Kartım, kırılma, çatlama, delinme, bükülme vb. nedenlerle kullanım dışı kaldı, ücretsiz olarak değiştirebilir miyim?

Anonim Türkiye Kartlar, kullanıcı hatalarından dolayı meydana gelen herhangi kırılma, çatlama, delinme, bükülme vb. nedenlerden dolayı ücretsiz olarak değiştirilememektedir.

Kırılma, çatlama, delinme, bükülme vb. nedenlerle kullanım dışı kalan Kişisel/Anonim Türkiye Kartı'mdaki bakiyeyi nasıl geri alabilirim?

Kullanmış olduğunuz Türkiye Kartınızı eğer kişiselleştirdiyseniz, kalan bakiyeyi size en yakın PTT Merkez/Şubesinden 15 gün içerisinde alabilirsiniz ya da yeni bir TRKart satın almanız durumunda önceki kartınızda bulunan bakiye otomatik olarak yeni kartınıza aktarılacaktır.Kişiselleştirme işlemi yapılmamış kartlarda kırılma, çatlama, delinme, bükülme vb nedenlerle para iadesi yapılmamaktadır.

Kaybolan ya da çalınan Türkiye Kartımdaki bakiyeyi nasıl geri alabilirim?

Kullanmış olduğunuz Türkiye Kartınızı eğer kişiselleştirdiyseniz, kalan bakiyeyi size en yakın PTT Merkez/Şubesinden 15 gün içerisinde alabilirsiniz.ya da yeni bir TRKart satın almanız durumunda önceki kartınızda bulunan bakiye otomatik olarak yeni kartınıza aktarılacaktır. Kişiselleştirme işlemi yapılmamış kartlarda kayıp/çalıntı durumunda para iadesi yapılmamaktadır.

Türkiye Kart'ımı iade edebilir miyim?

Satın almış olduğunuz kartınız ile ilgili iade işlemi yapılamamaktadır.

Türkiye Kart'ın içindeki bakiyenin iadesi yapılır mı veya ilgili bakiye başka bir Türkiye Kart'a aktarılabilir mi?

Kişiselleştirilen Türkiye Kart içindeki bakiyenin iadesini 15 gün içerisinde PTT iş yerlerinden nakit olarak alabilir ya da yeni bir TRKart satın almanız durumunda önceki kartınızda bulunan bakiye otomatik olarak yeni kartınıza aktarılacaktır. Kişiselleştirilmeyen Türkiye Kartlarda bakiye iadesi yapılmamaktadır.

İndirimli Türkiye Kart nedir? Kimlere verilir?

Toplu ulaşımda uygulanan indirimli tarifeyi kullanmak için Kurumlar tarafından belirlenen şartları bulunduran kişilere verilen kişiselleştirilmiş Türkiye Kartlardır. Öğretmen, öğrenci ve basın mensubu kişilere indirimli biniş hakkı tanınır.

İndirimli Türkiye kartı nereden temin edebilirim?

Türkiye Kart internet sitesi üzerinden başvuru yaparak İndirimli Türkiye Kartlarınızı temin edebilirsiniz.

Ücretsiz Türkiye Kart nedir? Kimlere verilir?

İlgili Kurum tarafından şartları belirlenen ve toplu taşıma araçlarında ücretsiz olarak kullanılabilen kişiselleştirilmiş Türkiye kartlardır. Ücretsiz Türkiye Kartı Kurumlar tarafından belirlenen şartları bulunduran kişiler alabilir.

Türkiye Kart'ımda aktarma sorunu yaşadım, ne yapabilirim?

444 1 788 Numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kişisel kartıma usulsüz kullanım nedeniyle el konuldu, ne yapabilirim?

Usulsüz kullanım tespit edilen kart kullanıcılarına usulsüzlüğün tespit edildiği il sınırları içerisinde geçerli olan ceza uygulanır.

Türkiye Kart'ıma, Kiosklardan (Biletmatik) yükleme yaparken sorun yaşadım ne yapabilirim?

444 1 788 Numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

İndirimli Türkiye Kart vizeleme işlemi nasıl yapılır?

Vizeleme işlemi Türkiye Kart Mobil Uygulaması üzerinden senelik olarak otomatik gerçekleştirilecektir. Vizeleme ücreti kartınızda bakiye varsa otomatik kesilecek, bakiye yoksa veya yeterli değil ise ilk bakiye yüklemeniz sonrasında kesilecektir. Kartınız ile vize süreniz yenilenene kadar indirimli veya ücretsiz kullanım gerçekleştiremeyeceksiniz.

Engelli Türkiye Kart vizeleme işlemi nasıl yapılır?

Vizeleme işlemi Türkiye Kart Mobil Uygulaması üzerinden senelik olarak otomatik gerçekleştirilecektir. Vizeleme ücreti kartınızda bakiye varsa otomatik kesilecek, bakiye yoksa veya yeterli değil ise ilk bakiye yüklemeniz sonrasında kesilecektir. Kartınız ile vize süreniz yenilenene kadar indirimli veya ücretsiz kullanım gerçekleştiremeyeceksiniz.

Online başvuru ile kart alabilir miyim?

İsimli prepaid Türkiye Kart veya Dijital Türkiye Kart için Türkiye Kart mobil uygulaması ve internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirsiniz

Türkiye Kart'ımı kiosklara (biletmatiklere) okuttuğumda, zaman aşımı hatası veriyor. Konu hakkında detaylı bilgiye nereden ulaşabilirim?

444 1 788 Numaralı çağrı merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

Mobil uygulama hesabımı nasıl silebilirim?

• Android uygulamada sağ alt tarafta yer alan menüye girilir.

• Ayarlar sekmesinden "Hesabı Sil" seçeneği seçilir.

• Çıkan uyarıda devam et seçilerek işleme devam edilir.

• Onay için kayıtlı telefon numarasına gelen doğrulama kodu ilgili alana girilir.

• Hesap silme işlemi tamamlanır.

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