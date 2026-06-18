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Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil 12 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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Aralarında Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'in de aralarında bulunduğu 12 milletvekili hakkında 14 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Karma Komisyon'a havale edilirken, Özel ve Sarıgül hakkında ikişer dosya bulunuyor.

  • Özgür Özel ve Turhan Çömez dahil 12 milletvekili hakkında 14 yasama dokunulmazlığı dosyası TBMM Başkanlığına sunuldu.
  • Dosyalar, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a havale edildi.
  • Özgür Özel ve Mustafa Sarıgül hakkında ikişer dokunulmazlık dosyası bulunuyor.

TBMM Başkanlığına, aralarında Özgür Özel ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez’in de yer aldığı 12 milletvekili hakkında hazırlanan 14 yasama dokunulmazlığı dosyası sunuldu. Milletvekillerinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığı tarafından Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’a havale edildi.

LİSTEDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR

Karma Komisyon’a sevk edilen dosyalar arasında muhalefet partilerinden çok sayıda tanınan isim yer alıyor. Hakkında tezkere düzenlenen milletvekilleri şunlar:

Özgür Özel

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez

Turhan Çömez

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül

CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan

CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt

Cemal Enginyurt

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun

Yeni Yol Partisi Ankara Milletvekili Mesut Doğan

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

ÖZEL VE SARIGÜL İÇİN İKİŞER DOSYA

Meclis’e ulaşan 14 dokunulmazlık dosyasının dağılımında iki isim öne çıktı.  Özgür Özel ile CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında ikişer adet dokunulmazlık dosyası bulunduğu öğrenildi. Karma Komisyon, önümüzdeki günlerde bu dosyaları gündemine alarak incelemeye başlayacak

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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