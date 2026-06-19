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ABD ordusu uyuşturucu kartellerine ait bir tekneyi daha vurdu: 3 ölü

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ABD ordusu, Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığı doğrulanan tekneye saldırı düzenledi. Saldırıda 3 narko-terörist öldürülürken, ABD personelinin zarar görmediği açıklandı.

ABD ordusu, Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığı doğrulanan bir tekneye daha saldırı düzenlendiğini duyurarak, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyon sırasında hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" açıklamasında bulundu.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı tespit edilen tekneleri hedef almaya devam ediyor. ABD Güney Komutanlığı'ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, Güney Mızrağı Operasyonu'nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı Orgeneral Francis L. Donovan'ın talimatıyla, "terör örgütü" olarak belirlenmiş organizasyonlara ait bir tekneye daha saldırı düzenlediği bildirildi. Elde edilen istihbaratın hedef alınan teknenin Doğu Pasifik'teki bilinen bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı vurgulanarak, "Bu saldırıda 3 erkek narko-terörist öldürülmüş, operasyon sırasında hiçbir ABD personeli zarar görmemiştir" ifadeleri kullanıldı. - FLORIDA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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