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Sahilde Taciz İddiası: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest

Sahilde Taciz İddiası: Şüpheli Adli Kontrolle Serbest
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Samsun’un Atakum ilçesinde sahilde güneşlenen genç kadına yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde sahilde güneşlenen genç kadına yönelik cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde Yeşilyurt AVM karşısındaki kumsalda dün saat 18.50 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 24 yaşındaki güzellik uzmanı İ.Ç., 40 yaşındaki Ş.K.'nin kendisine cinsel tacizde bulunduğu öne sürerek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Ş.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcı tarafından tutuklanması için mahkemeye sevk edilen zanlı, yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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