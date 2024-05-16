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Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

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Vize, bir ülkeye seyahat etmek veya o ülkede bulunmak isteyen yabancı bir kişinin, o ülkenin resmi yetkililerinden aldığı izindir. Bu, pasaportun belirli bir türüne yapıştırılan veya dijital olarak verilen bir belgedir. Seyahat edilecek ülkenin göç politikalarına ve seyahat amacına bağlı olarak farklı türlerde olabilir. Bir ülkeye seyahat etmek isteyen kişiler, vize başvurusu yapmak ve belirli kriterleri karşılamak zorundadır. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri?

Vize, bir ülkeye seyahat etmek veya o ülkede bulunmak isteyen yabancı bir kişinin, o ülkenin resmi yetkililerinden aldığı izindir. Bu, pasaportun belirli bir türüne yapıştırılan veya dijital olarak verilen bir belgedir. Seyahat edilecek ülkenin göç politikalarına ve seyahat amacına bağlı olarak farklı türlerde olabilir. Turistik vize, iş vizesi, öğrenci vizesi gibi çeşitli vize türleri bulunmaktadır. Bir ülkeye seyahat etmek isteyen kişiler, vize başvurusu yapmak ve belirli kriterleri karşılamak zorundadır. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri?

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ NEREYE GİDİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek birçok ülke bulunuyor. İşte 2024 yılında Türkiye'den vize istemeyen bazı ülkeler:

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Andorra: Avrupa kıtasında yer alıyor ve 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Angola: Afrika'da bulunan bu ülke de 30 gün boyunca vize gerektirmiyor.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika'da yer alan bu ada ülkesine 90 gün boyunca vizesiz gidebilirsiniz.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Arjantin: Güney Amerika'da bulunan Arjantin de 90 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Arnavutluk: Avrupa'da yer alan Arnavutluk da 90 gün boyunca vize gerektirmiyor.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Azerbaycan: Avrupa kıtasında bulunan Azerbaycan'a da 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Bahamalar: Kuzey Amerika'da yer alan Bahamalar, kapıda vize uygulamasıyla 240 gün boyunca vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Bahreyn: Asya kıtasında bulunan Bahreyn'e online vize ile 30 gün boyunca seyahat edebilirsiniz.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Barbados: Kuzey Amerika'da yer alan Barbados da 180 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında.

Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Belarus (Beyaz Rusya): Avrupa'da bulunan Belarus da 30 gün boyunca vize gerektirmiyor.

Bu listede yer alan ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan bazı seçeneklerdir. Seyahat planı yaparken davet mektubu, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeler unutulmamalıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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