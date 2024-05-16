Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri? Hangi ülkeler Türkiye'den vize istemiyor?

Vize, bir ülkeye seyahat etmek veya o ülkede bulunmak isteyen yabancı bir kişinin, o ülkenin resmi yetkililerinden aldığı izindir. Bu, pasaportun belirli bir türüne yapıştırılan veya dijital olarak verilen bir belgedir. Seyahat edilecek ülkenin göç politikalarına ve seyahat amacına bağlı olarak farklı türlerde olabilir. Turistik vize, iş vizesi, öğrenci vizesi gibi çeşitli vize türleri bulunmaktadır. Bir ülkeye seyahat etmek isteyen kişiler, vize başvurusu yapmak ve belirli kriterleri karşılamak zorundadır. Peki Türkiye'den vize istemeyen ülkeler hangileri?

TÜRKİYE'DEN VİZESİZ NEREYE GİDİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat edilebilecek birçok ülke bulunuyor. İşte 2024 yılında Türkiye'den vize istemeyen bazı ülkeler:

Andorra: Avrupa kıtasında yer alıyor ve 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Angola: Afrika'da bulunan bu ülke de 30 gün boyunca vize gerektirmiyor.

Antigua ve Barbuda: Kuzey Amerika'da yer alan bu ada ülkesine 90 gün boyunca vizesiz gidebilirsiniz.

Arjantin: Güney Amerika'da bulunan Arjantin de 90 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında.

Arnavutluk: Avrupa'da yer alan Arnavutluk da 90 gün boyunca vize gerektirmiyor.

Azerbaycan: Avrupa kıtasında bulunan Azerbaycan'a da 90 gün boyunca vizesiz seyahat edebilirsiniz.

Bahamalar: Kuzey Amerika'da yer alan Bahamalar, kapıda vize uygulamasıyla 240 gün boyunca vizesiz seyahat imkanı sunuyor.

Bahreyn: Asya kıtasında bulunan Bahreyn'e online vize ile 30 gün boyunca seyahat edebilirsiniz.

Barbados: Kuzey Amerika'da yer alan Barbados da 180 gün boyunca vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler arasında.

Belarus (Beyaz Rusya): Avrupa'da bulunan Belarus da 30 gün boyunca vize gerektirmiyor.

Bu listede yer alan ülkeler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan bazı seçeneklerdir. Seyahat planı yaparken davet mektubu, otel rezervasyonu ve uçak bileti gibi belgeler unutulmamalıdır.