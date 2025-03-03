Türkiye'de son depremler: 3 Mart Pazartesi bugün deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli güncel deprem listesi

Son günlerde Ege Denizi ve çevresinde artan sismik hareketlilik, bölgedeki deprem riskini gözler önüne seriyor. Deprem uzmanları, bölgede küçük ve orta şiddetli sarsıntıların devam edebileceğine dikkat çekiyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, 3 Mart 2025 Pazartesi itibarıyla günün en son depremlerini anlık olarak kamuoyuyla paylaşarak vatandaşları bilgilendiriyor. Peki, bugün deprem mi oldu? Son Dakika, Son Dakika Haberleri, Son Dakika Haberler, Son Dakika Haber'>Son dakika deprem nerede oldu? İşte, güncel deprem bilgileri ve detaylar...

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bölgesel olarak deprem araştırması yapan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, güncel olarak gerçekleşen 500 depremi halka sunarak bilgilendiriyor.

Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Son dakika olan depremleri resmi web sitesinden duyuran Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı ise anlık deprem haberlerini kamuoyuna sunuyor.

AFAD depremler