Haberler

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor

Bu köyün ismi Türkiye'nin en uzunu! Tam 23 harften oluşuyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de resmi kayıtlara göre 18 bin 215 köy bulunuyor. En fazla köy 1231 ile Sivas'ta, en az köy ise 43 ile Yalova'da yer alıyor. Türkiye'deki köy isimleri uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı "Halilefendi Çiftliğiköyü" 23 harfle en uzun isim olarak öne çıkıyor.

  • Türkiye'de resmi kayıtlara göre 18 bin 215 köy bulunuyor.
  • Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı 'Halilefendi Çiftliğiköyü' 23 harfle Türkiye'nin en uzun köy ismidir.
  • En fazla köy 1231 ile Sivas'ta, en az köy ise 43 ile Yalova'dadır.

Türkiye'de resmi kayıtlara göre 18 bin 215 köy bulunuyor.

EN FAZLA KÖY SİVAS, EN AZ YALOVA'DA

İçişleri Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, en fazla köy 1231 ile Sivas'ta bulunuyor. Sivas'ı 1054 köyle Kastamonu takip ediyor. En az köy sayısına sahip il 43 köyle Yalova olurken, bu ili 131 köyle Niğde takip ediyor.

Türkiye'de köy sayısı 18 bin 215 olarak kayıtlara geçti

EN UZUN VE EN KISA İSİMLİ KÖYLER

Türkiye'deki köy isimleri uzunluklarına göre sıralandığında, Uşak'ın Merkez ilçesine bağlı "Halilefendi Çiftliğiköyü" 23 harfle en uzun isim olarak öne çıkıyor, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki "Koşuburnutürkmenleri" köyü ise 20 harfle ikinci sırada.

Türkiye'de köy sayısı 18 bin 215 olarak kayıtlara geçti

En kısa isimler arasında ise Adıyaman'ın Kahta ilçesindeki Dut, Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Ece, Siirt'in Şirvan ilçesindeki Oya, Ardahan'ın Hanak ilçesindeki Geç, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesindeki Efe ve Zonguldak'ın Devrek ilçesindeki Bük bulunuyor.

Türkiye'de köy sayısı 18 bin 215 olarak kayıtlara geçti

BU KÖYLE İSİMLERİYLE DİKKATİ ÇEKİYOR

Haritada dikkati çeken isimlere sahip köyler de yer alıyor. Örnekler şöyle: "Çorum'un Sungurlu ilçesindeki 'Bunalan', 'Dertli' ve 'Asayiş', Erzincan'ın İliç ilçesindeki 'Çöpler', Kırşehir'in Mucur ilçesindeki 'Bazlamaç', Yozgat'ın Şefaatli ilçesindeki 'Kaygılı', Iğdır merkezdeki 'Panik', Kütahya'nın Şaphane ilçesindeki 'Gaipler', Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki 'Ürküt', Kars'ın Kağızman ilçesindeki 'Çilehane', Çanakkale'nin Çan ilçesindeki 'Dondurma', Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki 'Dokuz', Sivas'ın İmranlı ilçesindeki 'Sinek' köyü."

Türkiye'de köy sayısı 18 bin 215 olarak kayıtlara geçti

İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ ONAYIYLA YAPILIYOR

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, yeniden köy kurulması veya yerinin değiştirilmesi, ilgili bakanlıkların mütalaası alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının onayıyla yapılıyor. Köylerin aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesinde de aynı usul uygulanıyor.

Kaynak: AA / Umut Halavart - Yaşam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Uyuşturucu soruşturmasında serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama

Serbest bırakılan Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Sınır ticaretinde yeni dönem! Bulgar levası ile alışveriş sona erdi

Tarihi fotoğraf! Bir dönem resmen son buldu
Sakatlık yaşayan Bellingham, gözyaşlarına hakim olamadı

Sakatlık şoku! Sahadan gözyaşlarıyla ayrıldı
Ciro Immobile yeni takımına imzayı attı

Yeni takımına imzayı attı
Katliam otobüsünden sağ kurtulanlar o anları anlattı: İnsanlar düşmeye başladı, tutamadım

Katliam otobüsünden kurtulanlar yaşanan can pazarını anlattı