AK Parti'ye geçiş iddiası sürerken Cemil Tugay'dan dikkat çeken yanıt

Ak Parti'ye katılacağı öne sürülen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a bir vatandaş doğrudan işçilerin durumunu sordu. Tugay'ın soruya verdiği yanıt, belediye çalışanlarına yönelik net bir mesaj içerdi.

VATANDAŞ DOĞRUDAN AK PARTİ'YE GEÇİŞİ SORDU

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi geleceğine ilişkin tartışmalar devam ediyor. CHP'den istifa ettikten sonra görevini bağımsız olarak sürdüren Tugay hakkında son günlerde yeniden AK Parti'ye katılacağı yönünde iddialar ortaya atıldı. Tartışmalar devam ederken bir vatandaş Tugay'a, "AK Parti’ye geçtiğinizde emekçi kardeşlerimizi işten çıkaracak mısınız?" sorusunu yöneltti.

CEMİL TUGAY'DAN İŞÇİLERLE İLGİLİ NET YANIT

Vatandaşın sorusuna yanıt veren Cemil Tugay, çalışanların işlerini yapmaya devam ettikleri sürece herhangi bir sorun yaşamayacaklarını ifade etti. Tugay, "Çalışan işinde gücünde olan hiç kimseye bir şey yapmadık. Bundan sonra da işini yapan hiçbir kimseye hiçbir şey olmaz." dedi.

CEMİL TUGAY'DAN ELEŞTİRİLERE PEŞ PEŞE YANIT

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a yöneltilen bir diğer eleştiri ise Atatürkçü Düşünce Derneği üyeliğini sonlandırması üzerinden geldi. Tugay ise eleştiriye, "Derneğin adı Atatürk Derneği değil, 'Atatürkçü Düşünce Derneği' Siz üye misiniz bilmiyorum, ama bildiğim kadarıyla 86 milyon nüfuslu ülkemizde 59.000 civarında üyesi var. O zaman bu derneğe üye olmayan herkes Atatürkçü değil, ya da Atatürk'ü sevmiyor diyebilir misiniz? Gerçekten hiç bir siyasi anlam taşımayan bir üyelik sonlandırmadır bu. Bu kadar çarpıtılacağını bilseydim inanın kesinlikle yapmazdım. Yanlış anlaşıldığı için çok üzgünüm" yanıtını verdi.

Tugay'a bir başka kullanıcı da "AK gençlik kolları başkanımı oldunuz Cemil bey." yorumunu yöneltti. Tugay buna da "Bugüne kadar belediye başkanıydım, bundan sonra da görev sürem bitene kadar bu görevi yapacağım. Gençlik kolları başkanlığı siyasi bir aktivitedir. Belediye başkanı kimseyi kimseden ayırt etmeden şehre hizmet eder." sözleriyle karşılık verdi.

Kaynak: Haberler.com