Türkiye, 20 şehidini uğurluyor! Törende yürek yakan görüntü

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 68-1609 kuyruk numaralı C-130 tipi askeri kargo uçağı, 11 Kasım'da Azerbaycan- Gürcistan sınırına düşmüş ve 20 asker şehit olmuştu. Şehitler için Ankara'daki Mürted Hava Meydan Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törende, saygı duruşunda bulunuldu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonra Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hafız Osman Şahin, şehitler için dua etti. Künyeleri okunduktan sonra uçaklara taşınan şehitlerin naaşları memleketlerine uğurlandı.

KURTULMUŞ'A SARILIP AĞLADI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, törene katılarak şehit askerlerin ailelerine taziyelerini iletti. Bu esnada bir şehit babasının Kurtulmuş'a sarılarak ağladığı görüldü.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milletvekilleri, TSK Komuta Kademesi, Ankara Valisi Vasip Şahin, Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Namig İslamzade, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Mammadov ile şehit askerlerin aileleri katıldı.

ŞEHİTLERİMİZ MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Törenin ardından Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesi İstanbul, Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun cenazesi Bursa, Hava Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in cenazesi Kayseri, Hava Uçak Bakım Üsteğmen Emre Mercan'ın cenazesi Eskişehir, Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın Karabük, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan'ın cenazesi Amasya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Burak Özkan'ın cenazesi Niğde, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş İlker Aykut'un cenazesi Tekirdağ, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş'un cenazesi Sakarya, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın cenazesi Muğla'nın Milas ilçesi, Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın cenazesi Bursa, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Emre Altıok'un cenazesi Samsun, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca'nın cenazesi Kırklareli, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin cenazesi Çorum, Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın cenazesi Bilecik, Hava İkmal Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu'nun cenazesi Konya, Hava Ulaştırma Uzman Çavuş Emre Sayın'ın cenazesi Balıkesir'e gönderildi.

ADLİ TIPTAKİ İŞLEMLER TAMAMLANDI

Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen "C130" tipi askeri kargo uçağında şehit olan askerlerin naaşlarının adli tıptaki işlemleri tamamlandı.