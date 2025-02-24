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Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu?

Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu?
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Son dönemde TikTok ve Instagram'da popüler hale gelen Turkish Delight makyajı, sosyal medyada hızla yayılarak makyaj severlerin ilgisini çekmeyi başardı. Kısa süre içerisinde hızla yayılan akım, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu? İşte, detaylar…

Son zamanlarda TikTok ve Instagram'da büyük ilgi gören Turkish Delight makyajı, kısa sürede sosyal medyada viral hale gelerek makyaj tutkunlarının favori trendleri arasına girdi. Belirgin göz makyajı, hacimli kirpikler ve yumuşak geçişli far kullanımıyla dikkat çeken bu stil, zarif ve nostaljik bir görünüm sunarken yalnızca klasik güzellik anlayışına hitap etmekle kalmıyor aynı zamanda modern makyaj teknikleriyle birleşerek her yüz tipine uygun hale getiriliyor. Peki, Peki, Turkish Delight makyajı neden bu kadar popüler oldu? Turkish Delight makyajında hangi özellikleri öne çıkıyor? İşte, merak edilenler…

TURKISH DELİGHT MAKYAJI NEDİR?

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan Turkish Delight makyajı, adını Türk mutfağının geleneksel tatlısı lokumdan almaktadır. Bu makyaj trendi, nostaljik ve sofistike bir görünüm yaratmayı amaçlarken, özellikle 1960'lar ve 70'lerin ünlü Türk sinema yıldızlarından Türkan Şoray'ın klasik makyaj stilinden ilham alıyor.

Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu?Turkish Delight makyajı

Özellikle belirgin eyeliner, dolgun kirpikler ve yumuşak geçişli far kullanımı ile dikkat çeken bu stil, gözleri daha büyük ve etkileyici göstermeye odaklanıyor. Türkan Şoray'ın büyüleyici bakışlarını andıran bu makyaj, klasik bir duruşa modern bir dokunuş ekleyerek makyaj severlerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu?Türkan Şoray Turkish Delight makyajı

TURKISH DELİGHT MAKYAJI NASIL POPÜLER OLDU?

Bu makyaj akımının popülerleşmesinde en büyük etken, TikTok ve Instagram'da paylaşılan makyaj videoları oldu. Özellikle makyaj influencer'ları ve güzellik uzmanları, Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray'ın makyaj tarzından ilham alarak bu trendi modern dokunuşlarla yeniden yorumladı. Belirgin eyeliner, hacimli kirpikler ve pastel tonlardaki göz makyajı, kullanıcıların ilgisini çekti ve hızla yayıldı.

Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu?Turkish Delight makeup

"Türkan Şoray bakışları" olarak bilinen derin ve çekici göz makyajı, makyaj severlerin ilgisini çekti ve hızla yayılmasını sağladı. Özellikle yabancı içerik üreticilerinin de Turkish Delight makyajını denemesi, trendin küresel çapta yayılmasına katkı sağladı. TikTok'ta #TurkishDelightMakeup etiketi altında binlerce video paylaşıldı ve milyonlarca izlenme aldı.

Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu?Yeşilçam Türkan Şoray

Ayrıca, bu makyaj stilinin yumuşak tonları ve zarif görünümü, her yüz tipine uyum sağlaması nedeniyle geniş bir kitleye hitap etti. Günlük makyajdan özel davetlere kadar farklı konseptlerde uygulanabilen bu stil, makyaj dünyasında kalıcı bir yer edinmeye başladı.

Turkish Delight makyajı nedir, neden popüler oldu?Turkish Delight makyaj trendi

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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