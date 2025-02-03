Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Turabi Çamkıran, sosyal medyada tepki toplamaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığı 'Wine Me, Dine Me' adlı İngilizce şarkıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran ünlü isim, içeriğe gelen erişim engelinin ardından en çok aratılan isimler arasına girdi. Turabi kimdir, nereli, kaç yaşında? Turabi'nin mesleği nedir? İşte, Turabi hakkında merak edilenler…

TURABİ KİMDİR, NERELİ?

1987 yılında Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelen Turabi Çamkıran, aslen Kahramanmaraşlıdır. Meslek olarak da terzilik yaparak geçimini sağlayan Turabi Çamkıran, amatör olarak tekvando, box ve muay thai ile ilgilenmiştir.

Turabi Çamkıran

TURABİ'NİN MESLEĞİ NEDİR?

Profesyonel olarak Muay Thai yerinde öğrenme isteği ile Tayland'a gitti. Burada yerinde eğitim ile teknik ve fiziğini geliştirerek dövüşçüye dönüştü. Aynı zaman da MMA (kafes dövüşü) maçlarında da birçok ülkede müsabakalara katıldı.

Turabi Survivor

TURABİ HANGİ YARIŞMALARDA YER ALDI?

Hiphop Street Dans haricinde Break Dans ve birçok farklı dans türünü başarı ile yapan Turabi Çamkıran, 2008 yılında Benimle Dans Eder Misin? adlı yarışmaya katıldı. 2013 yılında Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve jüri üyeliğinde Acun Ilıcalı, Hülya Avşar ve Eser Yenenler'in olduğu Yetenek Sizsiniz Türkiye adlı yarışmada da boy gösteren Çamkıran, 2014 yılında katıldığı Survivor'da sezonu şampiyon olarak tamamladı. Ardından 2015 yılında Survivor All Star'a katılan Çamkıran, yine birincilik koltuğunda yer aldı. 2018 yılında 3. defa Survivor kadrosuna dahil olan Turabi Çamkıran, "3 benim uğurlu sayım, neden 3'te 3 olmasın" sözleriyle ne kadar iddialı olduğunu gösterdi.

Turabi Kertenkele

TURABİ HANGİ DİZİDE OYNADI?

Kertenkele adlı televizyon dizisinin oyuncu kadrosuna 52. bölümden itibaren dahil olan Turabi Çamkıran bu dizide Timur Acar, Dilşad Şimşek, Şemsi İnkaya, Sinan Çalışkanoğlu, Sera Tokdemir, Umut Oğuz, Mehtap Bayri, Eda Özerkan, Selahattin Taşdöğen, Gafur Uzuner ile birlikte rol aldı.

Turabi Survivor yarışması