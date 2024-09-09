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Tunceli Ovacık'ta 4 askerimiz şehit oldu! Askerlerin kimliği belli mi? Dört askerimizin kimliği!

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 4 asker şehit oldu, 1 asker ağır yaralandı. Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu. Peki, Askerlerin kimliği belli mi? İşte detaylar...

TUNCELİ'DE NE OLDU?

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: " Tunceli Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucunda jandarma uzman çavuşlarımız Ömer Eroğlu, Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma uzman onbaşımız Doğan Kızılateş şehit olmuştur. Kazada jandarma astsubay çavuş Muhammet Koyuncu yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine, kahraman jandarma teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Kazada yaralanan kahramanımıza acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin makamları âli olsun."

ASKERLERİN KİMLİĞİ BELLİ Mİ?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu 3 jandarma uzman çavuş ile bir jandarma uzman onbaşının şehit olduğunu bildirdi.

Tunceli Ovacık'ta 4 askerimiz şehit oldu! Askerlerin kimliği belli mi? Dört askerimizin kimliği!

Tunceli Ovacık'ta 4 askerimiz şehit oldu! Askerlerin kimliği belli mi? Dört askerimizin kimliği!

Tunceli Ovacık'ta 4 askerimiz şehit oldu! Askerlerin kimliği belli mi? Dört askerimizin kimliği!

Tunceli Ovacık'ta 4 askerimiz şehit oldu! Askerlerin kimliği belli mi? Dört askerimizin kimliği!

Tunceli Ovacık'ta 4 askerimiz şehit oldu! Askerlerin kimliği belli mi? Dört askerimizin kimliği!

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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