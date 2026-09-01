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TÜBİTAK 660 Personel Alacak: Başvurular Başladı

TÜBİTAK 660 Personel Alacak: Başvurular Başladı
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TÜBİTAK, Ankara, Gebze ve Bursa'daki enstitüleri için 660 personel alımı başvurularını açtı. Başvurular, pozisyona göre 7 ve 22 Eylül'e kadar yapılacak.

TÜBİTAK, Ankara, Gebze ve Bursa'daki enstitülerine 660 personel alıyor. İlan Resmi Gazete'de. Alımda araştırmacı, uzman, uzman yardımcısı, bilimsel programlar uzman yardımcısı, teknik personel, AR-GE teknisyeni, avukat, memur ve silahlı özel güvenlik görevlisi kadroları var.

AR-GE, uzman, teknik personel ve teknisyen adayları 22 Eylül 17.00'ye kadar TÜBİTAK Kariyer Sistemi'ne; memur ve güvenlik görevlisi adayları 7 Eylül 17.00'ye kadar İŞKUR'a başvurabilecek. Amaç, personel sayısını artırarak araştırma altyapısını güçlendirmek.

Kaynak: Haber Merkezi
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