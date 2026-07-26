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Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız
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ABD’de 9 eyalete yayılan ve yaklaşık 2 bin kişiyi ishal eden kaynaklı parazit salgını, Washington ile Mexico City hattında kriz çıkarttı. Salgından Meksika’dan ithal edilen iceberg marulları sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump, faturayı komşusuna keserek ek gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı. Meksika iddiaları kesin kanıt yok diyerek reddederken FDA ürünleri geri çağırıyor.

  • ABD'de Cyclospora parazitinin neden olduğu salgın 9 eyalete yayıldı, 1947 doğrulanmış vaka ve 98 hastanede tedavi bildirildi.
  • ABD Başkanı Donald Trump, salgının kaynağı olarak Meksika'dan ithal edilen marulları göstererek büyük gümrük vergisi uygulayacaklarını açıkladı.
  • Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich, salgının Meksika marullarından kaynaklandığına dair kesin kanıt bulunmadığını belirtti.

ABD’de marul ürünleriyle ilişkilendirilen ve Cyclospora parazitinin yol açtığı salgın ülkenin gündemini değiştirdi.  9 eyalete yayılan ve 2 bine yakın kişiyi etkileyen salgınla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, faturayı Meksika’ya keserek ithal marullara ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

KOMŞU ÜLKE İLE YENİ BİR TİCARET KRİZİ 

ABD’de hızla yayılan Cyclospora paraziti kaynaklı ishal salgını, Washington ile Mexico City arasında yeni bir ticaret krizinin fitilini ateşledi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, salgının merkezinde gösterilen Meksika menşeli ürünleri hedef alarak, “Meksika’nın maruluna büyük bir gümrük vergisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

SALGIN 9 EYALETE YAYILDI 

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen ortak soruşturmada bilanço ağırlaşıyor. Yayınlanan son verilere göre salgın şu ana kadar 9 eyaleti etkisi altına aldı. Yapılan testlerde bin 947 doğrulanmış vaka tespit edilirken, en az 98 kişi hastanede tedavi altına alındı. Sağlık yetkilileri, şiddetli ishal, mide krampları ve uzun süreli bağırsak sorunlarına yol açan parazit nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

ŞÜPHELER MEKSİKA MARULUNDA 

FDA'nın tedarik zinciri üzerinde yaptığı geriye dönük incelemeler, okları Meksika'ya çevirdi. Salgının kaynağında Meksika'nın Guanajuato bölgesinden ithal edilen parçalanmış iceberg marulların bulunabileceği belirtildi. Bu gelişme üzerine üretici firma Taylor Farms de Mexico, ABD pazarındaki söz konusu ürünlerini tedbir amaçlı gönüllü olarak geri çağırma süreci başlattı. Ancak FDA, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve nihai bir sonuca varılmadığını vurguladı.

MEKSİKA İDDİALARI REDDETTİ: KESİN KANIT YOK  

ABD’den gelen suçlamalara ve Trump'ın vergi tehdidine Meksika cephesinden yanıt gecikmedi. Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich, salgının kendi ülkelerinden ihraç edilen marullardan kaynaklandığına dair kesinleşmiş bir kanıt bulunmadığını savundu. Buna rağmen Kershenobich, olası risklere karşı Guanajuato bölgesindeki üretim tesislerinde geniş çaplı izlenebilirlik ve denetim çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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