Trump’tan salgın sonrası Meksika’ya tarifeli tehdit: Büyük gümrük vergisi uygulayacağız

ABD’de marul ürünleriyle ilişkilendirilen ve Cyclospora parazitinin yol açtığı salgın ülkenin gündemini değiştirdi. 9 eyalete yayılan ve 2 bine yakın kişiyi etkileyen salgınla ilgili konuşan ABD Başkanı Donald Trump, faturayı Meksika’ya keserek ithal marullara ek gümrük vergisi getireceklerini açıkladı.

KOMŞU ÜLKE İLE YENİ BİR TİCARET KRİZİ

ABD’de hızla yayılan Cyclospora paraziti kaynaklı ishal salgını, Washington ile Mexico City arasında yeni bir ticaret krizinin fitilini ateşledi. Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, salgının merkezinde gösterilen Meksika menşeli ürünleri hedef alarak, “Meksika’nın maruluna büyük bir gümrük vergisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.

SALGIN 9 EYALETE YAYILDI

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yürütülen ortak soruşturmada bilanço ağırlaşıyor. Yayınlanan son verilere göre salgın şu ana kadar 9 eyaleti etkisi altına aldı. Yapılan testlerde bin 947 doğrulanmış vaka tespit edilirken, en az 98 kişi hastanede tedavi altına alındı. Sağlık yetkilileri, şiddetli ishal, mide krampları ve uzun süreli bağırsak sorunlarına yol açan parazit nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

ŞÜPHELER MEKSİKA MARULUNDA

FDA'nın tedarik zinciri üzerinde yaptığı geriye dönük incelemeler, okları Meksika'ya çevirdi. Salgının kaynağında Meksika'nın Guanajuato bölgesinden ithal edilen parçalanmış iceberg marulların bulunabileceği belirtildi. Bu gelişme üzerine üretici firma Taylor Farms de Mexico, ABD pazarındaki söz konusu ürünlerini tedbir amaçlı gönüllü olarak geri çağırma süreci başlattı. Ancak FDA, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve nihai bir sonuca varılmadığını vurguladı.

MEKSİKA İDDİALARI REDDETTİ: KESİN KANIT YOK

ABD’den gelen suçlamalara ve Trump'ın vergi tehdidine Meksika cephesinden yanıt gecikmedi. Meksika Sağlık Bakanı David Kershenobich, salgının kendi ülkelerinden ihraç edilen marullardan kaynaklandığına dair kesinleşmiş bir kanıt bulunmadığını savundu. Buna rağmen Kershenobich, olası risklere karşı Guanajuato bölgesindeki üretim tesislerinde geniş çaplı izlenebilirlik ve denetim çalışmalarının başlatıldığını duyurdu.