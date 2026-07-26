Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali

Yabancı oyuncu kuralı (10+4) nedeniyle kadrosunu yapılandırmakta zorlanan ve 2003 öncesi doğumlu 11 futbolcusundan en az birini takımdan göndermek zorunda kalan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Nelson Semedo'nun satışı ciddi bir opsiyon olarak masada duruyor.

AL SHABAB TALİP OLDU

Hazırlık etabındaki Górnik Zabrze maçında sergilediği başarılı performansla beğeni toplayan Portekizli sağ bek için Suudi Arabistan temsilcisi Al Shabab devrede. Yönetim, daha önce teknik direktör İsmail Kartal’ın veto ettiği Fred satışının ardından, kriz aşımı için ibreyi Semedo'ya çevirdi.

AYRILIK HALİNDE U23 FORMÜLÜ

Semedo'nun olası transferi durumunda sağ bek rotasyonunda Mert Müldür ve Ognjen Mimovic kalacak. Ancak teknik heyetin, Portekizli oyuncunun ayrılması halinde U23 kontenjanına uygun yeni bir sağ bek takviyesi talep edebileceği belirtiliyor.

İKİNCİ AYRILIK DA GÜNDEMDE

Semedo'nun satışı kontenjan sorununa bir nebze rahatlama getirecek olsa da tek başına yeterli olmayabilir. Kadroya bir 9 numara takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de, yaş sınırına takılan oyunculardan en az birinin daha takımdan ayrılması gerekebilir. Bu doğrultuda Anderson Talisca ve Jayden Oosterwolde ayrılığa en yakın isimler arasında gösteriliyor.