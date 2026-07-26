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Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu

Arsenal ile anılıyordu! Transfere dair tavrını ortaya koydu
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Real Madrid'in yıldız ismi Vinicius Junior, Arsenal'in ilgisine rağmen Santiago Bernabeu'da kalmaya karar verdi. Brezilyalı futbolcunun yeni sözleşmeyle yıllık kazancının 20 milyon Euro seviyesine çıkması bekleniyor.

Adı son dönemde Premier Lig devi Arsenal ile anılan Vinicius Junior, Real Madrid'deki geleceğine dair net tavrını ortaya koydu.

ARSENAL'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI

The Sun'da yer alan habere göre; Sözleşmesinin son yılına girmesi ve yenileme görüşmelerinin uzaması sebebiyle belirsizliğin sürdüğü süreçte, Arsenal'in durumu yakından izlediği aktarılmıştı. İngiliz temsilcisinin henüz resmi bir temasta bulunmadığı ancak Real Madrid'in oyuncuyu bedelsiz kaybetmemek adına satmaya karar vermesinin ardından teklif sunmak için harekete geçeceği belirtildi. 

KARARI REAL MADRID'DEN YANA

Tüm bu transfer iddialarına rağmen Vinicius Junior'ın önceliğinin Santiago Bernabeu'da kalmak olduğu vurgulandı. Brezilyalı futbolcunun mevcut anlaşmasında yıllık ortalama 15 milyon Euro kazandığı, yeni sözleşmeyle birlikte bonuslar dahil bu rakamın 20 milyon Euro seviyesine çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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