Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

İstanbul Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki Bora Dere, sinir krizi geçirdiği sırada babasıyla yaşadığı arbedenin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından polisi arayarak yardım isteyen baba gözaltına alınırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

OĞLUNU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN ARBEDE ÇIKTI

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre 23 yaşındaki Bora Dere, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere bir anda hareketsiz kalarak yere yığıldı. Durumu fark eden H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bora Dere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan baba H.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bora Dere'nin cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba H.D.'nin poliste verdiği ilk ifadede, oğlunun kriz geçirdiğini belirterek, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim." dediği öğrenildi. Öte yandan, baba ile oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı