Haberler

Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum

Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum Haber Videosunu İzle
Sakinleştirmek istediği evladının katili oldu: Sinir krizi geçirince sıkıca tuttum
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beylikdüzü'nde sinir krizi geçiren 23 yaşındaki Bora Dere, babasıyla yaşadığı arbedenin ardından hayatını kaybetti. Yardım çağrısında bulunan baba H.D. gözaltına alınırken, ilk ifadesinde oğlunu sakinleştirmek için tuttuğunu, bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettiğini söyledi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

İstanbul Beylikdüzü'nde 23 yaşındaki Bora Dere, sinir krizi geçirdiği sırada babasıyla yaşadığı arbedenin ardından hayatını kaybetti. Olayın ardından polisi arayarak yardım isteyen baba gözaltına alınırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

OĞLUNU SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞIRKEN ARBEDE ÇIKTI

Olay, sabah saat 06.00 sıralarında Beylikdüzü Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre 23 yaşındaki Bora Dere, henüz bilinmeyen bir nedenle sinir krizi geçirdi. Bu sırada babası H.D. oğlunu sakinleştirmeye çalıştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında Bora Dere bir anda hareketsiz kalarak yere yığıldı. Durumu fark eden H.D., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bora Dere'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan baba H.D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Bora Dere'nin cenazesi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Baba H.D.'nin poliste verdiği ilk ifadede, oğlunun kriz geçirdiğini belirterek, "Oğlum kriz geçirdi. Onu sıkıca tuttum. Sakinleştirmeye çalıştım. Bir süre sonra hareketsiz kaldığını fark ettim." dediği öğrenildi. Öte yandan, baba ile oğlunun bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Hamaney'in cenazesinde dikkat çeken ayrıntı! Yeni lider yoktu

Milyonların katıldığı cenazede herkes aynı detaya odaklandı
Yunanistan'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken Türkiye mesajı: Savaş beklemiyoruz

Atina'dan NATO Zirvesi öncesi dikkat çeken savaş mesajı: Türkiye...
Bir ilk yaşanıyor! İşte Özgür Özel'in masasındaki anket sonuçları

Bu bir ilk! İşte Özgür Özel'in masasındaki anketin sonuçları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şehit ailesinde otobüste saygısızlık davasında şok! Kanıt çeken kız kardeşe dava açıldı

Şehit ailesine yönelik skandalda yeni perde! Dava açılan isim şaşırttı
Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı

Rahmi Koç paha biçilemez mirasını bağışladı
Sakarya Valiliği'nden fuhuş operasyonu iddiasına yalanlama

Şehri karıştıran fuhuş operasyonu! Valilikten beklenen açıklama geldi
Özgür Özel, komedyen Deniz Göktaş'ı cezaevinde ziyaret etti

Özel'den Kılıçdaroğlu'nu küplere bindirecek Deniz Göktaş hamlesi
Böyle vicdansızlık olur mu? Tartışma yaşayıp minik bebeklerini yol ortasına attılar

Böyle vicdansızlık olur mu? Görüntü büyük infial yarattı
Temizlik işçisi yol kenarında bulduğu 3,5 milyon TL değerinde altın dolu çantayı polise teslim etti

Temizlik işçisi yol kenarında buldu! İçindekiler baygınlık geçirtir
Ankara'da jet sesleri duyulacak! Valilikten vatandaşlara uyarı

Ankara için saat verip vatandaşları uyardılar: Sakın tedirgin olmayın