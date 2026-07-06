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Ağaca asılı halde cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi

Ağaca asılı halde cesedi bulunan şahsın kimliği belirlendi
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Hatay'ın Antakya ilçesinde ağaçlık alandan gelen koku üzerine yapılan incelemede, incir ağacına asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Cesedin, 5 yıldır psikolojik tedavi gören ve 4 gündür kayıp olan A.B.'ye ait olduğu, ilk belirlemelere göre intihar ettiği tespit edildi.

Hatay'da ağaçlık alandan gelen koku üzerine yapılan kontrollerde incir ağacına asılı halde bulunan cesedin son 5 yıldır psikolojik tedavi gören A.B. isimli kişiye ait olduğu tespit edildi. Şahsın ilk belirlemelere göre intihar ettiği, 4 gündür kayıp olduğu öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Antakya ilçesi Maşuklu Mahallesi'nde ağaçlık alandan gelen kokuyu fark eden vatandaşların durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine, incir ağacına asılı halde erkek şahıs cesedi bulunmuştu. Yapılan otopsi ve üzerinden çıkan evraklarda şahsın A.B. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince yapılan ön incelemede; olayın asılma suretiyle intihar olduğu tespit edildi ve cesedin dış görünüşüne göre olayın yaklaşık bir hafta önce meydana geldiği anlaşıldı. Şahsın kardeşi ile yapılan görüşmede; A.B.'yi en son geçen hafta perşembe günü gördüğünü, önceki zamanlarda da evden haber vermeden çıkıp daha sonrasında tekrar dönmesi nedeniyle kayıp müracaatında bulunmadıklarını, kardeşinin son 5 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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