TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Brezilya ve Norveç karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı Norveç, 79 ve 90. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Brezilya'nın tek golü ise 90+10'da Neymar'dan geldi. Ancak bu dev heyecanın önüne, maç öncesi TRT ekranlarında yayınlanan 'Kupa Saati' programında yaşanan ilginç diyalog geçti.

DÜNYA YILDIZININ ÜLKESİ DEĞİŞTİ

Spiker Murat Ekrem Çimen'in İran ve Yeni Zelanda'yı 5 dakika boyunca birbirine karıştırarak anlatmasının üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kanalda yeni bir canlı yayın kazası yaşandı. Programın moderatörü Özgür Buzbaş, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i Norveç kadrosunda sanarak analiz yaptı. Yorumcu ve eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu'nun da bu hatayı fark etmeyip desteklemesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. Canlı yayına yansıyan o diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Özgür Buzbaş: Bu arada Haaland'ın dışında çok silah var. Henüz o kadar fazla göremedik. Sörloth, Odegaard, Gyökeres...

Özgür Buzbaş: İlk 11'de yok ama girebiliyor.

HATASINI FARK EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada hızla yayılan ve gündem olan bu diyaloğun ardından moderatör Özgür Buzbaş, hatasını saniyeler içinde fark etti. Canlı yayında durumu toparlamaya çalışan Buzbaş, ardından sosyal medya hesabından da resmi bir özür metni yayımladı:

"Yayında Haaland, Sörloth ve Odegaard'ı sayarken ardından Gyökeres'i de bir anlık dalgınlıkla saydım. Hatamın farkına saniyeler içinde varıp canlı yayında düzelttim. Bu tamamen benim dikkatsizliğimdi."

Özgür Buzbaş'ın anında özür dilemesine rağmen, üst üste yaşanan bu gaflar futbolseverlerin tepkisini çekti.

Kaynak: Haberler.com