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TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti Haber Videosunu İzle
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti
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2026 Dünya Kupası yayınlarıyla gündemden düşmeyen TRT'de yeni bir gafa daha imza atıldı. Kısa süre önce İran ve Yeni Zelanda takımlarının karıştırıldığı yayının yankıları sürerken; bu kez moderatör Özgür Buzbaş ve yorumcu İlker Yağcıoğlu, dünyaca ünlü İsveçli yıldız Viktor Gyökeres'i Norveç Milli Takımı'nın yedek gücü olarak değerlendirerek sosyal medyanın diline düştü.

  • TRT yayınında Norveç kadrosunda olmayan İsveçli futbolcu Viktor Gyökeres, Norveçli sanılarak analiz edildi.
  • TRT spikeri Özgür Buzbaş, hatasını canlı yayında fark edip özür diledi ve sosyal medyadan resmi özür yayımladı.
  • Bu gaf, TRT'nin iki hafta önce İran ile Yeni Zelanda'yı karıştırmasının ardından gelen ikinci canlı yayın hatası oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesinde Brezilya ve Norveç karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmayı Norveç, 79 ve 90. dakikalarda Erling Haaland'ın attığı gollerle 2-1 kazanarak çeyrek finalde İngiltere'nin rakibi oldu. Brezilya'nın tek golü ise 90+10'da Neymar'dan geldi. Ancak bu dev heyecanın önüne, maç öncesi TRT ekranlarında yayınlanan 'Kupa Saati' programında yaşanan ilginç diyalog geçti.

DÜNYA YILDIZININ ÜLKESİ DEĞİŞTİ

Spiker Murat Ekrem Çimen'in İran ve Yeni Zelanda'yı 5 dakika boyunca birbirine karıştırarak anlatmasının üzerinden henüz iki hafta geçmişken, kanalda yeni bir canlı yayın kazası yaşandı. Programın moderatörü Özgür Buzbaş, Arsenal forması giyen dünyaca ünlü İsveçli golcü Viktor Gyökeres'i Norveç kadrosunda sanarak analiz yaptı. Yorumcu ve eski milli futbolcu İlker Yağcıoğlu'nun da bu hatayı fark etmeyip desteklemesi izleyicilerin gözünden kaçmadı. Canlı yayına yansıyan o diyalog şu şekilde gerçekleşti:

Özgür Buzbaş: Bu arada Haaland'ın dışında çok silah var. Henüz o kadar fazla göremedik. Sörloth, Odegaard, Gyökeres...

Özgür Buzbaş: İlk 11'de yok ama girebiliyor.

HATASINI FARK EDİP ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada hızla yayılan ve gündem olan bu diyaloğun ardından moderatör Özgür Buzbaş, hatasını saniyeler içinde fark etti. Canlı yayında durumu toparlamaya çalışan Buzbaş, ardından sosyal medya hesabından da resmi bir özür metni yayımladı:

"Yayında Haaland, Sörloth ve Odegaard'ı sayarken ardından Gyökeres'i de bir anlık dalgınlıkla saydım. Hatamın farkına saniyeler içinde varıp canlı yayında düzelttim. Bu tamamen benim dikkatsizliğimdi."

Özgür Buzbaş'ın anında özür dilemesine rağmen, üst üste yaşanan bu gaflar futbolseverlerin tepkisini çekti. 

Kaynak: Haberler.com
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