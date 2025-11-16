Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

Şişli'de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli 2 kişiden biri, minibüste bulunan Abdülhamit Han Ala (18) ve A.K.'yi (17) bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Şafak B. tutuklanırken, Ferhat Sefa Ö. ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayı anlatan Abdülhamit Han Ala, "Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular" dedi.

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala'yı kolundan, yanında bulunan A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.

YOL VERME KAVGASINDA BIÇAKLADI

Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı. Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin motosikletli 2 kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayda kullanılan bıçağa polis tarafından el konuldu.

"KAFAMI SAĞA ÇEVİRDİM 3 KERE SAPLADI"

Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Alan, "Ben ve 3 arkadaşım, arkadaşımın nişanlısı ve kız kardeşi olmak üzere oradan yukarı doğru çıkıyorduk. Şişli tarafına doğru gidiyorduk. Bakkalda durdum arkadaşıma 'Şuradan bir paket sigara al gel. Ben de seni bekliyorum' dedim. Arkadaşım bakkaldayken ben de öbür arkadaşımla arabanın içine sohbet ediyorduk. Sonra 2 şahıs geldi, mavi motorlu. Bana dedi ki, öndeki, 'Kardeşim yol verir misin geçeceğim' dedi. Ben de 'Buyur ağabey' dedim. Camdan kafamı çıkardım, geçiyor mu diye bakıyordum. Arkasındaki zaten alkolüydü, alkollüydü. Bana küfür etti Ben de 'Ne diyorsun lan sen' dedim. Yanımdaki arkadaşım da ona küfür etti. O da 'Ne' dedi, ben kafamı sağa çevirdim. Kafamı sağa çevirince koluma 3 kere sapladı zaten. Ben anladım bıçaklandığımı. Yanımdaki arkadaşım da benim bıçaklandığımı görüp, o arkadaşı dövmeye indi, o da vuruldu. Sonra olayın farkına varınca ben ileriye çektim. İleride durdum ve oradaki vatandaşlardan yardım istedim. Arkadaşımı da kovaladı o şahıs, beni vuran çocuk. Onu da vurdu ve kovaladı. Bakkalın içindeki arkadaşım da şokta kaldı. O da kaçmaya başladı. Adamlar da onun peşine gitti. Olayla ilgili benim gözlemlediğim bunlar. Ben vurulduktan sonra olanlar da bunlar" dedi.

"YOL VERME NEDENİYLE VURULDUM"

Abdülhamit Han, "Benim şahısla hiçbir şekilde problemim yok. Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Vuruldum yani. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Tendonlarım koptu, damarlarım parçalandı. Ben birşey söylemiyorum. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular. Kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.