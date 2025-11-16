Haberler

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Şişli'de yol verme tartışmasının kavgaya dönüşme sonrası motosikletli 2 kişiden biri minibüste bulunan Abdülhamit Han Ala ve A.K.'yi bıçakla yaraladı. Saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken bıçakla yaralanan Abdülhamit Han Ala, "Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular" dedi.

  • Şişli'de trafikte yol verme tartışması sonucu motosikletli Şafak B., minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala'yı kolundan ve A.K.'yi kalbinin altından bıçakla yaraladı.
  • Şafak B. 'kasten yaralama' suçundan tutuklanırken, motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. serbest bırakıldı.
  • Olay 11 Kasım Salı günü saat 20.30'da İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi ve yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Şişli'de trafikte yol verme tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. Motosikletli 2 kişiden biri, minibüste bulunan Abdülhamit Han Ala (18) ve A.K.'yi (17) bıçakla yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan Şafak B. tutuklanırken, Ferhat Sefa Ö. ise adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayı anlatan Abdülhamit Han Ala, "Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular" dedi.

Olay, 11 Kasım Salı günü saat 20.30 sıralarında İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halindeyken minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala ile motosiklet sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle motosikletin arkasındaki Şafak B., cebinden çıkardığı bıçakla minibüs sürücüsü Abdülhamit Han Ala'yı kolundan, yanında bulunan A.K.'yi ise kalbinin altından bıçakladı.

YOL VERME KAVGASINDA BIÇAKLADI

Yaralanan A.K., can havliyle koşarak sokağa girerken, Şafak B. de peşinden bir süre kovaladı. Ardından motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö.'nün yanına dönen şüpheli, motosiklete binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Abdülhamit Han Alan ve A.K.'ye ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, 2 genci ambulansla hastaneye kaldırdı.

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

ŞİŞLİ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin motosikletli 2 kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalarda kimlikleri tespit edilen Şafak B. ve Ferhat Sefa Ö., Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Şafak B., 'Kasten yaralama' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Motosiklet sürücüsü Ferhat Sefa Ö. adli makamlarca serbest bırakıldı. Olayda kullanılan bıçağa polis tarafından el konuldu.

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

"KAFAMI SAĞA ÇEVİRDİM 3 KERE SAPLADI"

Olayla ilgili konuşan Abdülhamit Han Alan, "Ben ve 3 arkadaşım, arkadaşımın nişanlısı ve kız kardeşi olmak üzere oradan yukarı doğru çıkıyorduk. Şişli tarafına doğru gidiyorduk. Bakkalda durdum arkadaşıma 'Şuradan bir paket sigara al gel. Ben de seni bekliyorum' dedim. Arkadaşım bakkaldayken ben de öbür arkadaşımla arabanın içine sohbet ediyorduk. Sonra 2 şahıs geldi, mavi motorlu. Bana dedi ki, öndeki, 'Kardeşim yol verir misin geçeceğim' dedi. Ben de 'Buyur ağabey' dedim. Camdan kafamı çıkardım, geçiyor mu diye bakıyordum. Arkasındaki zaten alkolüydü, alkollüydü. Bana küfür etti Ben de 'Ne diyorsun lan sen' dedim. Yanımdaki arkadaşım da ona küfür etti. O da 'Ne' dedi, ben kafamı sağa çevirdim. Kafamı sağa çevirince koluma 3 kere sapladı zaten. Ben anladım bıçaklandığımı. Yanımdaki arkadaşım da benim bıçaklandığımı görüp, o arkadaşı dövmeye indi, o da vuruldu. Sonra olayın farkına varınca ben ileriye çektim. İleride durdum ve oradaki vatandaşlardan yardım istedim. Arkadaşımı da kovaladı o şahıs, beni vuran çocuk. Onu da vurdu ve kovaladı. Bakkalın içindeki arkadaşım da şokta kaldı. O da kaçmaya başladı. Adamlar da onun peşine gitti. Olayla ilgili benim gözlemlediğim bunlar. Ben vurulduktan sonra olanlar da bunlar" dedi.

Trafikte yol verme kavgasında yaralanan genç: En yanlış insanı vurdular

"YOL VERME NEDENİYLE VURULDUM"

Abdülhamit Han, "Benim şahısla hiçbir şekilde problemim yok. Ben yol verme davasına vurulan bir çocuğum. Vuruldum yani. Kolum belki sakat da kalabilirdi. Tendonlarım koptu, damarlarım parçalandı. Ben birşey söylemiyorum. Yani vurulması gereken en yanlış insanı vurdular. Kimse kusura bakmasın" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Hep Kavga Tartışma cünkü kimse Trafik Kuralları bilmiyor. Bence Sürücü Kurslar kontrol edilsin

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Fatih'teki facianın ardından otel mühürlendi, fırın sahibi de gözaltında

Fatih'teki faciada son gözaltına alınan isim dikkat çekici
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları

Kameraya yakalandılar! İşte ünlü oyuncu ile eşinin gergin anları
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Ankara'da 'Aşk' tuzakları: 11 kişi fuhuş ve dolandırıcılıktan gözaltında

Ankara'da gece kulüplerine baskın: 11 kişi gözaltında
Newark'ta silahlı saldırı: 4 ölü

Silahlı saldırıda 1'i çocuk 4 kişi öldü
Musk'tan ambargo: Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı

Tesla, Çin parçalarına tamamen kapıyı kapattı
Kenti karıştıran bayrak provokasyonu! Görüntü elden ele dolaşıyor

Kenti karıştıran bayrak provokasyonu
İstanbul'da metro inşaatında iskele çöktü: 2 yaralı, 1 işçi hayatını kaybetti

İstanbul'da şehrin göbeğindeki metro inşaatında facia! Acı haber geldi
Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor: Sony, kolları sıvadı!

Labubu çılgınlığı sinemaya taşınıyor
Cinleri gördüğünü iddia eden kadının anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı

Anlattıkları tüyler ürpertti: Uyandığımda yatağımda 2 kişi vardı
Dillon Danis ile Islam Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi

UFC'de Danis ve Makhachev'in takım arkadaşları birbirine girdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.