Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi?

Rize'de 4,7 şiddetinde deprem meydana gelmesinin ardından, "Karadeniz deprem bölgesinde mi?" sorusunu gündeme getirdi. Trabzon'da fay hattı var mı ve Trabzon deprem bölgesi mi merak ediliyor. AFAD, 15 Kasım 2024 tarihinde saat 12:02'de, merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. Trabzon'da fay hattı var mı? Trabzon deprem bölgesi mi? Detaylar haberimizdedir…

KARADENİZ DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Rize'de meydana gelen depremin ardından, KTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Osman Bektaş'ın Karadeniz bölgesindeki fay hatlarıyla ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi. Prof. Dr. Bektaş, Doğu Karadeniz'in depremsellik açısından ilginç bir geçmişe sahip olduğunu belirtti.

Bektaş, 1940'lı yıllarda hazırlanan deprem haritalarında Trabzon'un 2. derece deprem bölgesi olarak sınıflandırıldığını, bunun nedeninin ise bölgedeki sahil plajlarıyla ilişkili olduğunu ifade etti. Ancak, sonraki 30-40 yıllık dönemde Trabzon'da kayda değer bir depremin yaşanmaması nedeniyle bölgenin deprem kuşağından çıkarıldığını belirtti.

Bu açıklamalar, bölgenin sismik risklerini yeniden değerlendirme gerekliliğini gündeme taşırken, bölgedeki aktif fay hatlarının yeniden incelenmesi çağrılarını artırdı.

TRABZON'DA FAY HATTI VAR MI?

2023 yılında gerçekleşen 2.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında Doç. Dr. Murat Özkaptan, Doğu Karadeniz'in sismik risklerine dikkat çekerek şu açıklamada bulunmuştu:

"Bölgemizin güneyinde yer alan Kuzey Anadolu Fayı dışında, Doğu Karadeniz sahiline paralel uzanan ve deniz içinde yer alan faylar da deprem açısından risk teşkil etmektedir. Bu faylar üzerinde oluşan depremler, bölgenin tahmin edilenden daha büyük bir deprem tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle bölgede deprem kayıt istasyonlarının sayısının artırılması, ayrıca deniz tabanında yapılacak sismik araştırmalarla bu fay hatlarının ayrıntılı olarak haritalanması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmalar, gelecekte oluşabilecek depremler açısından bölgenin risk durumunu daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır."

Bu açıklamalar, Karadeniz'deki deprem riskine yönelik daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerektiğini ortaya koymuştur.

TRABZON DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Türkiye Deprem Haritası'na göre deprem riski en düşük olan dördüncü ve beşinci derece deprem bölgelerinde yer alan iller şunlardır: Sinop, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Ankara, Edirne, Adana, Nevşehir, Niğde, Aksaray, Konya ve Karaman. Bu bölgeler, aktif fay hatlarından uzakta olmaları sebebiyle daha az sismik risk taşımaktadır. Ancak, düşük risk bölgelerinde depreme dayanıklı yapılaşmanın ve afet bilincinin önemini koruduğunu unutmamak gerekir.