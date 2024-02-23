Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı, kiminle nişanlandı?
Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı, kiminle nişanlandı? Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş'ın nişanlandığı iddiaları gündemi sarstı. Sarıtaş'ın kiminle nişanlandığı ve detaylar merak konusu oldu. Sevilen oyuncu Tolga Sarıtaş, dört yıldır modacı Zeynep Mayruk ile ilişki yaşıyor. Mutlu bir birliktelik yaşayan ikili, evlilik kararı aldı.
Tolga Sarıtaş, Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etti. Dün akşam gerçekleşen aile arasındaki sade nişan töreniyle ünlü çift, evlilik yolunda bugün ilk adımı attı. Peki, Tolga Sarıtaş kimdir? Tolga Sarıtaş nişanlandı mı, kiminle nişanlandı?
TOLGA SARITAŞ KİMDİR?
- 30 Mayıs 1991 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan başarılı oyuncu, Akkant Lisesi'nden mezun olduktan sonra ilgisini tamamen oyunculuğa yöneltti. Sarıtaş, Esenyurt Belediye Tiyatrosu ve Tiyatro Zeytindalı'nda tiyatro sahnelerinde yer aldı. Sadece oyunculukla yetinmedi ve müzik gruplarıyla birlikte baterist bir de gitarist olarak sahne aldı.
- Çeşitli dizi ve filmlerde yer alsa da Güneşin Kızları dizisinde "Ali Mertoğlu" karakteri ile tanınan Sarıtaş, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı "Şehzade Cihangir" karakteriyle Türk seyircisinin gönlüne taht kurdu. Ayrıca oyuncu, 20 Ocak 2017'de vizyona giren Kötü Çocuk filminde "Meriç Tuna" karakterine hayat verdi.
- Söz dizisinde "Yavuz Karasu" karakteri ile başarısından söz ettiriyor. 46. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında aday gösterildi. 27 yaşındaki Tolga Sarıtaş Amerika'da gerçekleşen ödül töreninde Brezilya'dan Julio Andrade, Kanada'da Billy Campbell ve Danimarka'dan Lars Mikkelsen ile yarıştı.
TOLGA SARITAŞ NİŞANLANDI MI?
Sarıtaş, Sevgililer Günü'nde Zeynep Mayruk'a evlenme teklifi etti. Dün akşam gerçekleşen aile arasındaki sade nişan töreniyle ünlü çift, evlilik yolunda bugün ilk adımı attı.