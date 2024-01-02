Tokyo uçak kazası video izle ve uçak kazası nasıl meydana geldiği merak ediliyor. Japonya Tokyo'da uçak kazasında son durum nedir, kaç kişi öldü ve kaç yaralı olduğu gündeme geliyor. Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Haneda Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağı, sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı. Tokyo uçak kazası video izle! Japonya Tokyo'da uçak kazasında son durum nedir, kaç kişi öldü? Detaylar haberimizdedir…

JAPONYA TOKYO'DA UÇAK KAZASINDA SON DURUM NEDİR?

Tokyo Havalimanı'na bir yolcu uçağı iniş yaptığı sırada sahil güvenlik uçağıyla çarpışarak alev aldı. Ekipler alevlere müdahale ederken, uçaktaki 367 yolcu ve 12 mürettebat tahliye edildi.

TOKYO UÇAK KAZASI VIDEO İZLE!

TOKYO UÇAK KAZASINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Görüntülere göre uçağın, pistte taksi yaptığı esnada motor kısmında bir patlama ile yangının başladığı görülüyor. Öte yandan uçağın, pistte bir sahil güvenlik uçağı ile çarpıştığı anlar da görüntülere yansıdı. JAL 516 numaralı uçağın Shin Chitose Havalimanı'ndan Haneda'ya sefer düzenlediği öğrenilirken, henüz can kaybına ilişkin açıklama yapılmadı. Japonya devlet televizyonu NHK, Tokyo'daki Haneda Havalimanı pistinde yanan uçakta bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiğini belirtti. Öte yandan sahil güvenlik uçağında bulunan 6 kişinin 5'inden haber alınamıyor.