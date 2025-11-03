TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman? 500 bin konut ödeme planı belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yüzyılın Konut Projesi"nin ayrıntılarını İstanbul'un Başakşehir ilçesi Kayabaşı Mahallesi'nde düzenlenen törende duyurdu. Türkiye genelinde 500 bin konut inşa edilecek proje, sosyal devlet anlayışının en büyük adımlarından biri olarak tanımlandı.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Projeye başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında alınacak. İnşa ve ihale süreci kasım ayında başlarken, ilk kuraların aralık ayında çekileceği bildirildi. Konut teslimlerinin ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor. Başvurular, 18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kendisi ya da ailesi adına tapuda kayıtlı evi bulunmayan kişiler tarafından yapılabilecek.

Başvuru koşullarında gelir sınırı da belirlendi. İstanbul için hane halkı aylık net gelirinin en fazla 145 bin lira, diğer iller için ise 127 bin lira olması gerekiyor. Deprem bölgesinde ikamet eden vatandaşlar için ise başvuru sırasında nüfus kayıt örneği veya en az bir yıllık ikamet belgesi yeterli olacak. Proje kapsamında gençler, emekliler, engelliler, şehit yakınları ve çok çocuklu aileler için özel kontenjanlar oluşturuldu.

TOKİ 500 BİN KONUT ÖDEME PLANI

Proje kapsamında konutlar, devlet güvencesiyle uygun ödeme koşullarıyla satışa sunulacak. Satış bedelleri 1 milyon 800 bin liradan başlayacak. Vatandaşlar, yüzde 10 peşinat ödeyerek 240 ay vadeli ödeme planından yararlanabilecek. Taksitler İstanbul'da 7 bin 313 lira, diğer illerde ise 6 bin 750 liradan başlayacak.

Konutlar 2+1 ve 1+1 olarak tasarlanacak, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun olacak şekilde inşa edilecek. Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile üç ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için belirli oranlarda kontenjan ayrıldı. Buna göre şehit yakınları ve gaziler ile engellilere yüzde 5, üç ve daha fazla çocuğu olan ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş arasındaki gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrıldı.

TOKİ SOSYAL KONUT HANGİ İLLERDE?

"Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında Türkiye'nin tüm illerinde konut inşa edilecek. İlk etapta yapılacak konutların il bazında dağılımı da açıklandı. Buna göre, İstanbul'da 100 bin, Ankara'da 30 bin 780, İzmir'de 21 bin 520, Gaziantep'te 13 bin 940, Konya'da 13 bin 670, Şanlıurfa'da 13 bin 190, Diyarbakır'da 12 bin 170, Bursa'da 13 bin 730, Antalya'da 13 bin 160, Hatay'da 12 bin 640 ve Ardahan'da 540 sosyal konut inşa edilecek.

Ayrıca, İstanbul'da yüksek kira artışlarını dengelemek amacıyla TOKİ eliyle ilk kez "kiralık sosyal konut" uygulaması da başlatılacak. Sadece İstanbul'da hayata geçirilecek bu uygulama kapsamında 15 bin kiralık sosyal konut yapılacak. Evler kura ile belirlenecek hak sahiplerine üç yıllığına kiralanacak, kiralar piyasa rayicinin yarısına denk gelecek. Üç yılın sonunda evler yeni hak sahiplerine kiralanacak ve bakım ile denetimleri devlet kontrolünde yapılacak.