Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'la ilgili sevindiren bir gelişmeyi duyurdu. Togg sedan ne zaman çıkacak? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı?

Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı?

Togg sedan ne zaman çıkacak? Sorusu, bir süredir Togg sedan hakkında merak edilmekte olan soruların başında geliyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklama ile birlikte Togg sedan ne zaman çıkacak? Sorusu yanıt buldu. Bakan Kacır, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peki, Togg sedan ne zaman çıkacak? Togg sedan modeli hangi tarihte satışa sunulacak? Togg sedan çıktı mı?

TOGG SEDAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını söyleyen Kacır, "2025'te sedan araçlar üretilmeye başlanacak." Dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Togg'un sedan modelinin 2024 sonunda tanıtılacağını, 2025'te de üretilmeye başlanacağını bildirdi. Bakan Kacır, Haber Global'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Togg'un milletin ortak kazanımı olduğunu ifade eden Kacır, şu an ülke genelinde 15 binden fazla Togg'un yollarda olduğunu söyledi. Kacır, yollardaki Togg sayısının her geçen gün arttığını kaydederek, gelecek yıl bu yılın 3 misline yakın bir üretim gerçekleşeceğini anlattı.

Bu yıl sonuna kadar 20 bin aracın sahiplerine teslim edileceğini belirten Kacır, "Togg, 2024 sonunda sedan modelini kamuoyuna tanıtacak. 2025 itibarıyla Togg araçları Avrupa'ya ihraç edilmeye başlanacak. Yine 2025'te bu defa sedan araçlar üretilmeye başlanacak." ifadesini kullandı.