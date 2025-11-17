Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi

'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken terör örgütü Pkk, 16 Kasım'dan itibaren Zap alanında çatışma riski oluşturan teröristlerin farklı sahalara çekildiği duyurdu.

"BU YENİ ADIMIMIZIN..."

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ile demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız" denildi.

TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİŞLERDİ

Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde örgüt mensupları tarafından yapılan açıklamada bdullah Öcalan'ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'ın kuzeyine çekildiği duyurulmuştu.

11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKMIŞLARDI

'Terörsüz Türkiye' yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak'ta yaşanmıştı. 1978 yılında kurulan terör örgütü Pkk, tarihinde ilk kez o gün silah bırakmıştı. Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü'nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası'na gelen Pkk'lı grup, daha sonra bu silahlarını teslim etmişti. Silahlar burada kayıt altına alınıp ardından da kazanlarda yakılarak imha edilmişti.

HER ŞEY O TOKALAŞMAYLA BAŞLADI