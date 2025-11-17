Terör örgütü PKK Zap'tan çekildi
Terör örgütü PKK, 16 Kasım'dan itibaren Zap bölgesindeki çatışma riski taşıyan unsurlarını farklı alanlara çektiğini duyurdu. Açıklamada, bu adımın "Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barış ile demokratikleşmesine katkı sağlayacağı" ifade edildi.
- Terör örgütü PKK, 16 Kasım 2025'ten itibaren Zap alanından çekildiğini duyurdu.
- PKK, 11 Temmuz 2025'te tarihinde ilk kez silah bıraktı ve silahlarını yaktı.
- PKK, 12 Mayıs 2025'te kongresinde örgütün feshedildiğini açıkladı.
'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çalışmalar devam ederken terör örgütü Pkk, 16 Kasım'dan itibaren Zap alanında çatışma riski oluşturan teröristlerin farklı sahalara çekildiği duyurdu.
"BU YENİ ADIMIMIZIN..."
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu yeni adımımızın, Kürt sorununun çözümüne ve Türkiye'nin barışı ile demokratikleşmesine hizmet edeceği inancındayız" denildi.
TÜRKİYE'DEN ÇEKİLMİŞLERDİ
Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde örgüt mensupları tarafından yapılan açıklamada bdullah Öcalan'ın yönlendirmesiyle mayıs ayındaki kongrede alınan kararlar doğrultusunda Türkiye sınırları içindeki silahlı unsurların Irak'ın kuzeyine çekildiği duyurulmuştu.
11 TEMMUZ'DA SİLAH YAKMIŞLARDI
'Terörsüz Türkiye' yolunda ilk tarihi adım 11 Temmuz 2025 günü Kuzey Irak'ta yaşanmıştı. 1978 yılında kurulan terör örgütü Pkk, tarihinde ilk kez o gün silah bırakmıştı. Süleymaniye-Dukan yolu üzerinde, Kani Han Köyü'nün arkasında yüksek dağ vadisindeki Jasana Mağarası'na gelen Pkk'lı grup, daha sonra bu silahlarını teslim etmişti. Silahlar burada kayıt altına alınıp ardından da kazanlarda yakılarak imha edilmişti.
HER ŞEY O TOKALAŞMAYLA BAŞLADI
- 1 Ekim 2024: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin açılışında sürpriz yaparak DEM Partili milletvekilleri ile tokalaştı. Bahçeli'nin bu sürpriz adımı, yeni bir çözüm sürecinin işareti yorumlarına yol açtı.
- 12 Ekim 2024: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ortada net ve kararlı bir biçinde uzatılan bir el var" diyerek bu tokalaşmayı "olumlu ve anlamlı" olarak değerlendirirken, "Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya her zaman varız" açıklamasını yaptı.
- 15 Ekim 2024: Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan'a seslenerek örgütü tasfiye etme çağrısı yaptı.
- 22 Ekim 2024: Bahçeli, çağrısını yinelerken sürpriz bir çıkışla da Öcalan'ın gerekirse TBMM'ye gelerek "örgütün lağvedildiğini ilan etmesini" önerdi.
- 28 Aralık 2024: Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan DEM Parti Heyeti, Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyet ziyaretin ardından Öcalan'ın, "Sayın Bahçeli'nin ve Sayın Erdoğan'ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" mesajını paylaştı.
- 30 Aralık 2024: KCK Eş Başkanı Bese Hozat, "Öcalan'ın ortaya koyduğu çözüm iradesinin arkasında" oldukları açıklamasını yaptı.
- 2-7 Ocak 2025: DEM Parti, İmralı görüşmesinin ardından TBMM'de grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etti.
- 22 Ocak 2025: Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan heyet ikinci kez İmralı'da Öcalan ile görüştü.
- 4 Şubat 2025: DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Öcalan'ın "tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını" açıkladı.
- 12 Şubat 2025: PKK Yürütme Kurulu, yaptığı açıklamada "değişim dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci başlatılacak" dedi.
- 27 Şubat 2025: Öcalan, örgüte "silah bırakma ve kendini feshetme" çağrısı yaptı.
- 28 Şubat 2025: MHP Lideri Devlet Bahçeli, Öcalan'ın açıklamasının "baştan sona değerli ve önemli" olduğunu söyledi.
- 1 Mart 2025: PKK, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere ateşkes ilan ettiğini duyurdu.
- 10-17 Mart 2025: DEM Parti, Öcalan'ın çağrısının ardından siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştirdi.
- 12 Mart 2025: Cumhurbaşkan Erdoğan, talep gelmesi halinde DEM Parti İmralı Heyeti'yle görüşebileceğini söyledi. Bunun üzerine DEM Parti, Erdoğan'dan randevu talep etti.
- 20 Mart 2025: Bahçeli, PKK'nın "bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı alması" ve silahlarını teslim etmesi gerektiğini söyledi. Bahçeli fesih için 4 Mayıs tarihini ve kongrenin toplanma yeri olarak da Muş'un Malazgirt ilçesini önerdi.
- 10 Nisan 2025: Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti.
- 15 Nisan 2025: DEM Parti İmralı Heyeti'nde bulunan Sırrı Süreyya Önder geçirdiği kalp rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldı.
- 21 Nisan 2025: DEM Parti heyeti,Öcalan ile görüşmek için dördüncü kez İmralı'ya gitti. Önder'in yerine heyete, Öcalan'ın avukatı Faik Özgür Erol eklenirken, Buldan görüşmenin ardından Öcalan'ın "süreçle ilgili umutlu olduğunu" aktardı.
- 3 Mayıs 2025: 15 Nisan'dan beri hastanede yoğun bakımda bulunan Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.
- 12 Mayıs 2025: Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs'ta kongresini toplayan PKK, örgütün feshedildiğini açıkladı.
- 18 Mayıs 2025: Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdıkları süreçle ilgili TBMM'de komisyon kurulması çağrısı yaptı.
- 11 Temmuz: PKK'lı bir grup, Kürdistan Bölgesel Yönetimi kontrolündeki Süleymaniye'de bulunan Casena Mağarası önünde silahlarını yaktı.
- 5 Ağustos: Sürece ilişkin TBMM komisyonu ilk kez toplandı. Komisyonun adı "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" olarak belirlendi.