Terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ne zaman hapisten çıkacak, kaç yıl ceza aldı?

Abdullah Öcalan hapisten ne zaman çıkacak? Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, 1999 yılında yakalanıp Türkiye'ye getirildiğinden bu yana İmralı Adası'nda hapis yatıyor. Başlangıçta ölüm cezasına çarptırılan Öcalan'ın cezası 2002 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi. Son dönemde, Öcalan'ın serbest kalabileceği ya da ev hapsine alınabileceğine dair çeşitli iddialar ortaya atıldı. Peki, Abdullah Öcalan ne zaman serbest kalacak ve kaç yıl ceza aldı? Detaylar...

ABDULLAH ÖCALAN NE ZAMAN ÇIKACAK?

Abdullah Öcalan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığı için cezasının bir süresi bulunmuyor. Bu ceza türü, suçlunun ömür boyu hapis yatmasını öngörür ve belirli bir tahliye tarihi yoktur.

Yetkililer tarafından bu konuda resmi bir adım atılmadığı gibi, Terör örgütü lideri Öcalan'ın hapisten çıkacağına yönelik bir karar da bulunmamaktadır.

ABDULLAH ÖCALAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

1999 yılında Türkiye'ye getirilen terörist elebaşı Öcalan, Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesi kapsamında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan yargılandı ve ölüm cezasına çarptırıldı. Ancak 2002 yılında Türkiye'nin Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında ölüm cezasını kaldırmasıyla, cezası ağırlaştırılmış müebbet hapse çevrildi.

Türkiye'deki mevcut yasalara göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan birinin serbest kalma olasılığı bulunmuyor.