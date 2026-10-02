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Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler

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Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler Haber Videosunu İzle
Burası Hindistan değil İstanbul'un en lüks ilçelerinden biri! Trafikte böyle görüntülendiler
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İstanbul Ataşehir'de sahipleri tarafından başıboş bırakıldığı öne sürülen inekler caddeye çıktı. Araçların arasında ilerleyen inekler sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı sürücüler yavaşlayarak hayvanların geçmesini bekledi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'un özellikle son yıllardaki gelişimiyle en prestijli, modern ve lüks yaşam merkezlerinden biri haline gelen Ataşehir ilçesinde trafikte ilginç anlar yaşandı. Sahipleri tarafından başıboş bırakıldığı iddia edilen inekler, araçların arasında dolaştı.

İNEKLER CADDEYE ÇIKTI

Olay, saat 13.00 sıralarında İçerenköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre sahipleri tarafından başıboş bırakılan inekler caddeye çıktı.

SÜRÜCÜLER DURUP YOL VERDİ

Trafiğin arasında ilerleyen inekler sürücülere zor anlar yaşattı. Bazı sürücüler yavaşlayarak hayvanların geçmesini bekledi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Caddede dolaşan inekleri görenler, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Görüntülerde, ineklerin araçların arasında ilerlediği ve sürücülerin hayvanlara çarpmamak için dikkatli şekilde ilerlediği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Aman cadde de inekler ters yönden gitmesinler ceza keserler.

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