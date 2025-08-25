25 Ağustos, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, tarihin tozlu sayfaları bu günün sıradışı olaylara ev sahipliği yaptığını gösterir. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde toplumsal, siyasal ve kültürel gelişmelerin seyrini etkileyen pek çok önemli hadise bu tarihte yaşanmıştır. Geçmişten bugüne uzanan bu anlamlı gün, kimi zaman bir başlangıcın, kimi zaman ise bir dönüm noktasının simgesi olmuştur. 25 Ağustos, tarihin akışına yön veren izlerle dolu, hatırlanmaya değer bir gündür. Tarihte bugün ne oldu? 25 Ağustos tarihinde neler oldu?

OLAYLAR

1875 – Matthew Webb, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu.

1928 – Richard E. Byrd, Antarktika'ya keşif gezisi için yola çıktı.

1944 – Paris, Nazi işgalinden kurtarıldı.

1981 – Voyager 2, Satürn'e en yakın mesafeye ulaştı.

2000 – Galatasaray, UEFA Süper Kupa'da Real Madrid'i 2-1 yenerek kupayı kazandı.

DOĞUMLAR

1530 – IV. İvan (Korkunç İvan), Rus Çarı

1912 – Erich Honecker, Alman devlet adamı

1930 – Sean Connery, İskoç aktör

1949 – Martin Amis, İngiliz yazar

1958 – Tim Burton, Amerikalı film yönetmeni

1972 – Gülben Ergen, Türk sanatçı

1973 – Fatih Akın, Türk asıllı Alman yönetmen

1981 – Rachel Bilson, Amerikalı oyuncu

1987 – Blake Lively, Amerikalı oyuncu

1990 – Aras Bulut İynemli, Türk oyuncu

ÖLÜMLER