25 Ağustos, tarihsel derinliğiyle hem Türkiye'de hem de dünyada önemli gelişmelere sahne olmuş bir gündür. Siyasetten bilime, kültürden toplumsal dönüşümlere kadar pek çok alanda iz bırakan olaylar, bu tarihi özel ve anlamlı kılar. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 25 Ağustos tarihinde neler oldu?

25 Ağustos, takvimde sıradan bir gün gibi görünse de, tarihin tozlu sayfaları bu günün sıradışı olaylara ev sahipliği yaptığını gösterir. Hem Türkiye'de hem de dünya genelinde toplumsal, siyasal ve kültürel gelişmelerin seyrini etkileyen pek çok önemli hadise bu tarihte yaşanmıştır. Geçmişten bugüne uzanan bu anlamlı gün, kimi zaman bir başlangıcın, kimi zaman ise bir dönüm noktasının simgesi olmuştur. 25 Ağustos, tarihin akışına yön veren izlerle dolu, hatırlanmaya değer bir gündür. Tarihte bugün ne oldu? 25 Ağustos tarihinde neler oldu?

OLAYLAR

  • 1875 – Matthew Webb, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu.
  • 1928 – Richard E. Byrd, Antarktika'ya keşif gezisi için yola çıktı.
  • 1944 – Paris, Nazi işgalinden kurtarıldı.
  • 1981 – Voyager 2, Satürn'e en yakın mesafeye ulaştı.
  • 2000 – Galatasaray, UEFA Süper Kupa'da Real Madrid'i 2-1 yenerek kupayı kazandı.

DOĞUMLAR

  • 1530 – IV. İvan (Korkunç İvan), Rus Çarı
  • 1912 – Erich Honecker, Alman devlet adamı
  • 1930 – Sean Connery, İskoç aktör
  • 1949 – Martin Amis, İngiliz yazar
  • 1958 – Tim Burton, Amerikalı film yönetmeni
  • 1972 – Gülben Ergen, Türk sanatçı
  • 1973 – Fatih Akın, Türk asıllı Alman yönetmen
  • 1981 – Rachel Bilson, Amerikalı oyuncu
  • 1987 – Blake Lively, Amerikalı oyuncu
  • 1990 – Aras Bulut İynemli, Türk oyuncu

ÖLÜMLER

  • MÖ 79 – Gaius Plinius Secundus (Yaşlı Plinius), doğa bilimci
  • 383 – Gratian, Batı Roma İmparatoru
  • 1822 – William Herschel, astronom
  • 1867 – Michael Faraday, bilim insanı
  • 1900 – Friedrich Nietzsche, Alman filozof
  • 1908 – Henri Becquerel, fizikçi
  • 1956 – Alfred Kinsey, biyolog
  • 1963 – Suphi Kaner, Türk sinema oyuncusu
  • 1982 – Abdülbaki Gölpınarlı, edebiyat tarihçisi
  • 1984 – Truman Capote, Amerikalı yazar
  • 1992 – Nisa Serezli, Türk tiyatro oyuncusu
  • 1993 – Ali Avni Çelebi, ressam
  • 2001 – Üzeyir Garih, iş insanı (cinayet)
  • 2001 – Aaliyah, Amerikalı şarkıcı (uçak kazası)
  • 2009 – Edward Kennedy, ABD'li senatör
  • 2012 – Neil Armstrong, Ay'a ilk ayak basan astronot
