Tarihte bugün ne oldu? 03 Eylül tarihinde neler oldu?

İlk bakışta sıradan gibi görünse de, 3 Eylül ; Türkiye'de ve dünyada siyasi dönüm noktaları, toplumsal değişimler ve tarihi olaylarla hafızalara kazınmış bir gündür. '3 Eylül'de neler oldu?' sorusunun yanıtı ve öne çıkan gelişmeler, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAY

1260 – Memlük Sultanlığı, Filistin'de Ayn Calut Muharebesi'nde İlhanlıları yendi.

1638 – Osmanlı Ordusu, Bağdat Seferi için Diyarbakır'dan hareket etti.

1683 – II. Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı.

1783 – İngiltere, Paris Antlaşması ile ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.

1855 – Kırım Savaşı'nda, Müttefikler (İngiltere, Fransa, Osmanlı) Sivastopol Kuşatması'nı sona erdirerek stratejik bir zafer kazandı.

1869 – İstanbul'da, Konstantin Karopana tarafından atlı tramvay çalıştırılmaya başlandı.

1878 – Thames Nehri'nde Princess Alice gemisi battı; 640'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

1895 – İlk profesyonel futbol maçı Latrobe – Jeanette takımları arasında yapıldı (12-0).

1908 – Türkiye'deki ilk haftalık mizah dergisi "Kalem" yayımlanmaya başladı.

1912 – İngiltere'de, Deniz Kuvvetleri'ne yiyecek sağlamak üzere dünyanın ilk konserve fabrikası açıldı.

1922 – Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk Ordusu, Emet, Ödemiş ve Eşme bölgelerini işgalden kurtardı.

1929 – Dow Jones borsası rekor seviyeye ulaştı (381,17).

1933 – Kayseri–Ulukışla demiryolu tamamlanarak Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantı güçlendi.

1933 – Yevgeni Abalakov, Sovyetler Birliği'nin en yüksek zirvesine (7.495 m.) çıktı.

1935 – Malcolm Campbell, kara aracında saatte 484,955?km hıza ulaşarak bir rekord kırdı.

1939 – Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı yayımlandı; aynı gün II. Dünya Savaşı başladı (Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya Almanya'ya savaş ilan etti).

1943 – II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler'in istilası üzerine İtalya Krallığı koşulsuz teslim oldu.

1952 – Ağrı Dağı'na ilk kez Türk dağcılar tarafından başarılı tırmanış gerçekleştirildi.

1962 – İran'da meydana gelen depremde 12.225 kişi öldü, 2.776 kişi yaralandı; 21.310 ev zarar gördü.

1971 – Katar, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.

1976 – Viking 2 uzay aracı Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı.

1983 – Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazandı.

1986 – Avrupa ülkeleri, radyasyon endişesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.

1988 – Irak'tan kaçarak Türkiye sınırına gelen binlerce Kürt sığınmacı olduğu bildirildi; sayıları 100 bini aştı.

1995 – eBay kuruldu.

1997 – Phnom Penh Havalimanı'na yaklaşan Vietnam Havayolları uçağı düştü; 64 kişi hayatını kaybetti.

2000 – Lübnan'da yapılan seçimleri Refik el-Hariri kazandı; Güney Lübnan halkı ilk kez sandık başına gitti.

2004 – Beslan katliamı gerçekleşti; 385'ten fazla öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti, ~783 kişi yaralandı.

2008 – Kıbrıs'taki Türk ve Rum liderler barış görüşmelerini başlatma kararı aldı.

2016 – Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Çobanbey ilçesine zırhlı birliklerle girdi.

2017 – Katar dışında, Kuzey Kore'nin güçlü bir hidrojen bombası denemesi yaptığı da kayda geçen önemli bir olaydır.

DOĞUM

1859 – Jean Jaures (Fransız sosyalist politikacı)

1869 – Fritz Pregl (Slovenyalı kimyacı, Nobel Ödülü sahibi)

1875 – Ferdinand Porsche (Avusturyalı otomotiv mühendisi)

1900 – Urho Kekkonen (Fin politikacı)

1931 – Albert DeSalvo (ABD'li seri katil)

1938 – Ryoji Noyori (Japon kimyacı, Nobel Ödülü sahibi)

1940 – Eduardo Galeano (Uruguaylı gazeteci)

1941 – Sergei Dovlatov (Rus yazar)

1949 – José Pekerman (Arjantinli futbolcu ve teknik direktör)

1953 – Jean-Pierre Jeunet (Fransız film yönetmeni)

1965 – Charlie Sheen (ABD'li sinema oyuncusu)

1971 – Kiran Desai (Hint yazar)

1974 – Clare Kramer (ABD'li sinema oyuncusu)

1984 – David Fiegen (Lüksemburglu atlet)

ÖLÜM