Tarihte bugün ne oldu? 03 Eylül tarihinde neler oldu?

3 Eylül, takvimde sıradan görünse de, tarihin seyrini değiştiren olaylara sahne olmuş özel bir gündür; savaşların iz bıraktığı, barışın umutla anıldığı ve toplumsal dönüşümlerin filizlendiği bir tarih. Peki, tarihte bugün ne oldu? 03 Eylül tarihinde neler oldu?

İlk bakışta sıradan gibi görünse de, 3 Eylül ; Türkiye'de ve dünyada siyasi dönüm noktaları, toplumsal değişimler ve tarihi olaylarla hafızalara kazınmış bir gündür. '3 Eylül'de neler oldu?' sorusunun yanıtı ve öne çıkan gelişmeler, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAY

  • 1260 – Memlük Sultanlığı, Filistin'de Ayn Calut Muharebesi'nde İlhanlıları yendi.
  • 1638 – Osmanlı Ordusu, Bağdat Seferi için Diyarbakır'dan hareket etti.
  • 1683 – II. Viyana Kuşatması başarısızlıkla sonuçlandı.
  • 1783 – İngiltere, Paris Antlaşması ile ABD'nin bağımsızlığını tanıdı.
  • 1855 – Kırım Savaşı'nda, Müttefikler (İngiltere, Fransa, Osmanlı) Sivastopol Kuşatması'nı sona erdirerek stratejik bir zafer kazandı.
  • 1869 – İstanbul'da, Konstantin Karopana tarafından atlı tramvay çalıştırılmaya başlandı.
  • 1878 – Thames Nehri'nde Princess Alice gemisi battı; 640'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
  • 1895 – İlk profesyonel futbol maçı Latrobe – Jeanette takımları arasında yapıldı (12-0).
  • 1908 – Türkiye'deki ilk haftalık mizah dergisi "Kalem" yayımlanmaya başladı.
  • 1912 – İngiltere'de, Deniz Kuvvetleri'ne yiyecek sağlamak üzere dünyanın ilk konserve fabrikası açıldı.
  • 1922 – Türk Kurtuluş Savaşı'nda Türk Ordusu, Emet, Ödemiş ve Eşme bölgelerini işgalden kurtardı.
  • 1929 – Dow Jones borsası rekor seviyeye ulaştı (381,17).
  • 1933 – Kayseri–Ulukışla demiryolu tamamlanarak Karadeniz ile Akdeniz arasındaki bağlantı güçlendi.
  • 1933 – Yevgeni Abalakov, Sovyetler Birliği'nin en yüksek zirvesine (7.495 m.) çıktı.
  • 1935 – Malcolm Campbell, kara aracında saatte 484,955?km hıza ulaşarak bir rekord kırdı.
  • 1939 – Ankara Radyo Gazetesi'nin ilk sayısı yayımlandı; aynı gün II. Dünya Savaşı başladı (Fransa, Birleşik Krallık, Yeni Zelanda ve Avustralya Almanya'ya savaş ilan etti).

  • 1943 – II. Dünya Savaşı sırasında Müttefikler'in istilası üzerine İtalya Krallığı koşulsuz teslim oldu.
  • 1952 – Ağrı Dağı'na ilk kez Türk dağcılar tarafından başarılı tırmanış gerçekleştirildi.
  • 1962 – İran'da meydana gelen depremde 12.225 kişi öldü, 2.776 kişi yaralandı; 21.310 ev zarar gördü.
  • 1971 – Katar, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını ilan etti.
  • 1976 – Viking 2 uzay aracı Mars'a başarılı bir şekilde iniş yaptı.
  • 1983 – Nail Çakırhan, Ağa Han Mimarlık Ödülü'nü kazandı.
  • 1986 – Avrupa ülkeleri, radyasyon endişesiyle Türkiye'den fındık alımını durdurdu.
  • 1988 – Irak'tan kaçarak Türkiye sınırına gelen binlerce Kürt sığınmacı olduğu bildirildi; sayıları 100 bini aştı.
  • 1995 – eBay kuruldu.
  • 1997 – Phnom Penh Havalimanı'na yaklaşan Vietnam Havayolları uçağı düştü; 64 kişi hayatını kaybetti.
  • 2000 – Lübnan'da yapılan seçimleri Refik el-Hariri kazandı; Güney Lübnan halkı ilk kez sandık başına gitti.
  • 2004 – Beslan katliamı gerçekleşti; 385'ten fazla öğretmen ve öğrenci hayatını kaybetti, ~783 kişi yaralandı.
  • 2008 – Kıbrıs'taki Türk ve Rum liderler barış görüşmelerini başlatma kararı aldı.
  • 2016 – Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin Çobanbey ilçesine zırhlı birliklerle girdi.
  • 2017 – Katar dışında, Kuzey Kore'nin güçlü bir hidrojen bombası denemesi yaptığı da kayda geçen önemli bir olaydır.

DOĞUM

  • 1859 – Jean Jaures (Fransız sosyalist politikacı)
  • 1869 – Fritz Pregl (Slovenyalı kimyacı, Nobel Ödülü sahibi)
  • 1875 – Ferdinand Porsche (Avusturyalı otomotiv mühendisi)
  • 1900 – Urho Kekkonen (Fin politikacı)
  • 1931 – Albert DeSalvo (ABD'li seri katil)
  • 1938 – Ryoji Noyori (Japon kimyacı, Nobel Ödülü sahibi)
  • 1940 – Eduardo Galeano (Uruguaylı gazeteci)
  • 1941 – Sergei Dovlatov (Rus yazar)
  • 1949 – José Pekerman (Arjantinli futbolcu ve teknik direktör)
  • 1953 – Jean-Pierre Jeunet (Fransız film yönetmeni)
  • 1965 – Charlie Sheen (ABD'li sinema oyuncusu)
  • 1971 – Kiran Desai (Hint yazar)
  • 1974 – Clare Kramer (ABD'li sinema oyuncusu)
  • 1984 – David Fiegen (Lüksemburglu atlet)

ÖLÜM

  • 1634 – Edward Coke (İngiliz hukukçu)
  • 1658 – Oliver Cromwell (İngiliz asker ve siyasetçi)
  • 1729 – Jean Hardouin (Fransız akademisyen)
  • 1883 – İvan Sergeyeviç Turgenyev (Rus romancı ve oyun yazarı)
  • 1962 – E.?E.?Cummings (ABD'li şair)
  • 1987 – Morton Feldman (ABD'li besteci)
  • 1988 – Ferit Melen (Türk siyasetçi)
  • 1991 – Frank Capra (ABD'li sinema yönetmeni)
  • 1997 – Alev Sezer (Türk tiyatro ve sinema oyuncusu)
  • 2001 – Pauline Kael (ABD'li film eleştirmeni) Muhalif
  • 2012 – Michael Clarke Duncan (ABD'li aktör)
Haberler.com / Sahra Arslan - Gündem
