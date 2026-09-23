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ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti

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ABB Meclisi'nde yeni tablo! Peş peşe istifalar sonrası dengeler değişti
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Mansur Yavaş'ın bugün CHP'den istifa ederek görevine bağımsız devam edeceğini açıklamasının ardından 7 ilçe belediye başkanı ve ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık da CHP'den ayrıldı. Son bilinen 148 üyeli meclis dağılımına 8 ayrılık işlendiğinde CHP'nin sandalye sayısı 49'dan 41'e, bağımsız üyelerin sayısı ise 7'den 15'e yükseliyor.

  • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 8 CHP'li meclis üyesinin ayrılması sonrası CHP'nin sandalye sayısı 49'dan 41'e düştü, bağımsız üye sayısı 7'den 15'e yükseldi.
  • 148 üyeli ABB Meclisi'nde üye tam sayısının salt çoğunluğu 75 olarak hesaplanıyor; CHP ve YENİ Parti'nin toplamı 71, AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin toplamı 62 sandalyeye sahip.
  • Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini, belediye başkanlığı görevini sürdüreceğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bugünkü istifaların ardından sandalye dağılımının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Ağustos ayında kamuoyuna yansıyan son dağılımda AK Parti 50, CHP 49, YENİ Parti 30, MHP 9, bağımsızlar 7, BBP 2 ve Yeniden Refah Partisi 1 üyeyle temsil ediliyordu. Bu dağılım toplam 148 üyeden oluşuyordu.

8 İSTİFA MECLİS ARİTMETİĞİNİ DEĞİŞTİRDİ

Bugünkü gelişmelerde yalnızca ilçe belediye başkanlarının istifaları yaşanmadı. ABB Meclis Başkan Vekili Ertan Işık da CHP'den ayrıldığını ve siyasi aidiyetini Mansur Yavaş ile sürdüreceğini açıkladı. Böylece bugünkü hesaplamaya 7 ilçe belediye başkanı ve Ertan Işık olmak üzere 8 CHP'li meclis üyesinin ayrılığı ekleniyor.

Mevcut dağılım üzerinden yapılan aritmetik hesapla tablo şöyle oluşuyor:

  • AK Parti: 50
  • CHP: 41
  • YENİ Parti: 30
  • Bağımsız: 15
  • MHP: 9
  • BBP: 2
  • Yeniden Refah Partisi: 1
  • Bu hesaplamada toplam üye sayısı yine 148 olarak korunuyor.

CHP 49'DAN 41'E GERİLEDİ, BAĞIMSIZLAR 15'E ÇIKTI

Bugünkü 8 ayrılığın tamamının CHP grubundan gerçekleşmesi halinde CHP'nin sandalye sayısı 49'dan 41'e düşüyor. Bağımsız üyelerin sayısı ise 7'den 15'e yükseliyor. 

ABB MECLİSİ'NDE KRİTİK EŞİK: 75

148 üyeli ABB Meclisi'nde üye tam sayısının salt çoğunluğu 75 olarak hesaplanıyor. Mevcut geçici dağılım üzerinden yalnızca matematiksel bir senaryo kurulduğunda CHP ile YENİ Parti'nin toplamı 41 + 30 = 71 ediyor. Bu iki grubun aynı yönde oy kullanması halinde 75'e ulaşmak için 4 ilave oy gerekiyor.

AK Parti, MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi'nin toplamı ise 50 + 9 + 2 + 1 = 62. Bu dört grubun birlikte hareket ettiği varsayımında 75'e ulaşmak için 13 ilave oy gerekiyor. 

15 BAĞIMSIZ ÜYENİN KONUMU

Yeni tabloda bağımsız üyelerin sayısının 15'e çıkması, ABB Meclisi'ndeki sandalye dağılımının önceki döneme göre değişmesi anlamına geliyor. 

Bugün CHP'den ayrılan ilçe belediye başkanlarından bazıları ise açıklamalarında Mansur Yavaş ile birlikte bağımsız olarak yollarına devam edeceklerini belirtti.

MANSUR YAVAŞ GÖREVİNE BAĞIMSIZ DEVAM EDECEK

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün CHP üyeliğinden ayrıldığını ve siyasi yoluna bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı. Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdüreceğini de belirtti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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