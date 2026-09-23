İsveçli oyun şirketi Paradox'tan skandal Atatürk kararı: Discord'da profil fotoğrafını yasakladılar

Popüler strateji oyunu Hearts of Iron IV’ün resmi Discord sunucusunda Atatürk fotoğrafı nedeniyle başlayan tartışma büyüdü. Türk bir oyuncunun profilinde Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek bir fotoğrafını kullanması nedeniyle sunucudan uzaklaştırıldığı, yasağın kaldırılması için ise fotoğrafın değiştirilmesinin istendiği öne sürüldü.

“ATATÜRK FOTOĞRAFINI KALDIRIRSAN YASAĞIN KALKAR”

Olay, Türk oyuncunun yasağa itiraz etmesiyle daha da dikkat çekici bir hal aldı. Sunucu moderatörlerinden biri, Atatürk’ün “tartışmalı” bir tarihi figür olduğunu ve bu nedenle gerçek fotoğrafının profil görseli olarak kullanılamayacağını belirtti.

Moderasyon tarafından oyuncuya, profil fotoğrafındaki Atatürk görselini kaldırması halinde yasağın kaldırılabileceği bildirildi. Oyunun kendi içerisindeki Atatürk görselinin ise kullanılabileceği ifade edildi.

GEREKÇEDE KARL MARX DETAYI

Tartışmanın büyümesine neden olan asıl açıklama ise moderasyon ekibinden geldi. Ekip, Atatürk'ü Karl Marx gibi modern siyasetle bağlantılı, “tartışmalı ve kutuplaştırıcı” bir tarihi figür olarak değerlendirdiğini açıkladı.

Moderasyon ayrıca kararın Türk oyuncuları hedef almadığını, gerçek hayattaki siyaset ve tartışmalı konulara ilişkin sunucu kuralları doğrultusunda hareket edildiğini savundu.

İTİRAZLARIN ARDINDAN TARTIŞMA DAHA DA BÜYÜDÜ

Kararın sosyal medyada gündem olmasının ardından çok sayıda Türk kullanıcı sunucudaki uygulamaya tepki gösterdi. İtiraz mesajlarının ve eleştirilerin kaldırıldığı, bazı kullanıcıların ise sunucudan uzaklaştırıldığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Yaşanan yoğunluğun ardından resmi Discord sunucusunun yeni üye alımını geçici olarak durdurduğu da aktarıldı.

Tartışma daha sonra oyunun Steam forumlarına ve sosyal medyaya da taşındı. Bazı Türk oyuncular yaşananlara tepki olarak oyunun Steam sayfasında olumsuz değerlendirmeler paylaşmaya başladı ve boykot çağrıları yapıldı.

PARADOX'TAN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Öte yandan yaşanan tartışmayla ilgili Paradox Interactive tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı bildirildi. Bu nedenle sosyal medyada dolaşıma giren bazı iddialar ile resmi moderasyon mesajlarını birbirinden ayırmak gerekiyor. Mevcut bilgiler, tartışmanın ağırlıklı olarak Discord moderasyonunun uyguladığı kurallar ve yaptığı açıklamalar üzerinden ilerlediğini gösteriyor.