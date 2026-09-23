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Gümüşhane'de ekmeğin fiyatı değil gramajı değişti! Kilogram fiyatı yüzde 12 arttı

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Gümüşhane'de ekmeğin fiyatı değil gramajı değişti! Kilogram fiyatı yüzde 12 arttı
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Gümüşhane'de ekmek ve unlu mamullerin yeni fiyat tarifesi belli oldu. 280 gram olan ekmeğin fiyatı 20 lirada sabit kalırken gramajı 250 grama indirildi; böylece ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 12 arttı. Simitte de aynı yol izlendi, fiyat 20 lirada kalırken gramaj 110 gramdan 100 grama düşürüldü. Pidelerde ise gramaj 450 gramdan 500 grama çıkarıldı.

Gümüşhane'de ekmek ve unlu mamullerin yeni fiyat tarifesi belli oldu. Yeni tarifeyle 280 gram ekmeğin fiyatı 20 lira olarak korunurken gramajı 250 grama düşürüldü. Böylece ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 12 oranında arttı.

KİLOGRAM EKMEK 80 LİRADAN SATILACAK

Yeni tarifeye göre 250 gram ekmek 20 liradan, 440 gram ekmek 35 liradan, 1 kilogram ekmek ve köy ekmeği ise 80 liradan satılacak.

PİDENİN GRAMAJI ARTIRILDI

Pide çeşitlerinde de fiyat ve gramaj değişikliğine gidildi. 450 gram olan pidelerin gramajı 500 grama çıkarılırken sade pide 50, yumurtalı pide 55, yumurtalı susamlı pide ise 60 liradan satışa sunulacak.

SİMİT DE 10 GRAM KÜÇÜLDÜ

Simitin fiyatı 20 lira olarak kalırken, gramajı 110 gramdan 100 grama düşürüldü. 400 gram lavaş 40 liraya, 1 kilogram peksimet ise 135 liraya yükseltildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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