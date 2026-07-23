Survivor yarışmacısı Onur Alp Çam’dan dikkat çeken itiraflar: Beyza’ya yöneltilen suçlamaların çoğu gerçek değil

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduğunu belirten Onur Alp Çam, mesleğin kendisine uygun olmadığını üniversite yıllarında fark ettiğini söyledi. Yaklaşık 20 gün mühendislik yaptığını anlatan Çam, çocukluğundan beri asıl hedefinin oyunculuk ve sanat olduğunu ifade etti.

"ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BANA GÖRE DEĞİLDİ"

Üniversite tercihini aldığı yüksek puan nedeniyle yaptığını söyleyen Çam, eğitim süreci ilerledikçe farklı bir alanda bulunmak istediğini anladığını belirtti.

“Endüstri mühendisliği okudum ancak bana göre bir iş değildi. Ben hayatın daha çok sanat tarafında var olmak istedim. Kendimi bildim bileli oyunculuk yapmak istiyorum” diyen Çam, yabancı projelerde ve tiyatro çalışmalarında yer aldığını ancak henüz Türkçe bir yapımda rol almadığını anlattı.

Kendi dilinde insanlara hikâyeler anlatmak istediğini vurgulayan Çam, kariyerine Türkiye’de devam etmeyi arzuladığını söyledi.

"MEDYADA YALNIZLI YETENEKLİ OLMAK YETMİYOR"

Medya sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çam, yalnızca yetenekli olmanın başarı için yeterli olmadığını savundu.

Doğru zamanda doğru yerde bulunmanın ve sektörde görünür olmanın önemine dikkat çeken Çam, günümüzde oyunculuk yapabilmek için önce belirli bir tanınırlığa ulaşmak gerektiğini düşündüğünü söyledi.

Çam, “Eskiden insanlar sanatlarını icra ederek tanınırlık kazanıyordu. Şimdi ise sanatını icra edebileceğin yerlere gidebilmek için önce biraz tanınır olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"KENDİ İSTEĞİMLE YÖNELDİĞİM BİR İŞ DEĞİLDİ"

Onur Alp Çam, Kısmetse Olur’a katılma sürecinin tamamen kendi planı doğrultusunda gelişmediğini söyledi. Çevresindeki bazı kişilerin kendisini televizyon programlarına yönlendirdiğini belirten Çam, programın kendi hayalleriyle doğrudan bağlantılı olmadığını ifade etti.

Televizyon programında aşk yaşamayı sağlıklı bulmadığını söyleyen Çam, buna rağmen yarışmanın eğlence amacıyla hazırlanan bir prodüksiyon olduğunu ve kendisinin de bu yapının bir parçası hâline geldiğini dile getirdi.

Çam, yarışmaya katıldığı için pişman olmadığını belirterek, “Sonuçta şu an olduğum kişiyim. Çok kötü bir şey yapmadım. Yaptım, bitti ve yolculuğumun bir parçası oldu” dedi.

"SURVIVOR'A YILLARCA KATILMAK İSTEDİM"

Survivor’a katılma fikrinin pandemi döneminde oluştuğunu anlatan Çam, fiziksel olarak yarışmaya uygun olduğunu düşündüğünü ve bir adada aylarca yaşama deneyiminin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.

Survivor görüşmelerine daha önce de katıldığını ancak pasaport işlemleri nedeniyle yarışmaya gidemediğini belirten Çam, daha sonra bu hayalinin gerçekleştiğini anlattı.

Yaklaşık üç ay boyunca yarışmada kalan Çam, yarışma öncesinde insanların kendisini antipatik bulduğuna inandığını ancak yarışma başladıktan sonra aldığı olumlu yorumlar karşısında şaşkınlık yaşadığını söyledi.

"İNSANLARIN BENİ SEVECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞTİM"

Survivor’a katılmadan önce sosyal medyada görünüşü ve uzun saçları nedeniyle eleştirildiğini anlatan Çam, insanların kendisini farklı görünmeye çalışan biri olarak değerlendirdiğini söyledi.

Estetik yaptırdığı yönündeki iddiaları da reddeden Çam, “Ben bir kalıba girmek istemiyorum. İnsan olmanın en önemli parçalarından birinin kendin olabilmek olduğuna inanıyorum” dedi.

Yarışma sırasında kendisine gösterilen ilginin beklentisinin çok üzerinde olduğunu belirten Çam, “Bu kadar sevilme ihtimalimi hiç düşünmemiştim. İnsanlar benimle bağ kurdu ve beni taşıdı. Buna gerçekten çok şaşırdım” ifadelerini kullandı.

"KENDİMDEN VEREREK BEYZA'YI AYAKTA TUTMAYA ÇALIŞTIM"

Yarışmada Beyza ile kurduğu yakınlığa da değinen Çam, arkadaşının kendisine hayatındaki kırılgan noktaları anlattığını ve bu nedenle onunla güçlü bir empati kurduğunu söyledi.

Beyza’nın kendisini aşağı çektiği yönünde yapılan yorumlara katılmadığını belirten Çam, tam tersine onun daha iyi hissetmesi için kendi duygularını geri plana attığını ifade etti.

“Bazen kendimden vererek onun biraz daha iyi hissetmesini sağlamaya çalıştım. O iyi hissedince ben de iyi hissediyordum” diyen Çam, yarışma sırasında bazı tartışmalardan bu nedenle uzak durduğunu anlattı.

"BEYZA'YA ATILAN SUÇLAMALARIN ÇOĞU GERÇEK DEĞİL"

Beyza’nın yarışma sonrasında yaşadığı tartışmalı sürece ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanan Çam, olayların kamuoyuna yansıtıldığı şekilde gerçekleşmediğini savundu.

Beyza ile yarışma sonrasında sık sık görüştüklerini belirten Çam, arkadaşının çok zor bir dönem geçirdiğini söyledi.

“Ona atılan suçlamaların çoğu gerçek değil” diyen Çam, olayın çok farklı noktalara çekildiğini ve genç bir kadının doğruluğu kesinleşmemiş iddialar üzerinden hedef gösterildiğini belirtti.

Söz konusu görüntüleri kendisinin görmediğini de ifade eden Çam, “Orada değildim, kesin konuşamam. Ancak bahsedildiği gibi çirkin şeylerin gerçekleşmiş olmasının mümkün olmadığına inanıyorum” dedi.

Çam, insanların olayın doğruluğundan emin olmadan Beyza üzerinden ahlak tartışması yürütmesini de eleştirdi.

"KENDİ HAYATIMDAN VE KİM OLDUĞUMDAN EMİNİM"

Yüzünde estetik bulunduğu yönündeki iddiaları da reddeden Çam, insanların kendisini belirli kalıplara sokmaya çalıştığını ifade etti. “Farklı görünmeye ya da farklı konuşmaya çalışmıyorum. Ben böyleyim” diyen Çam, herkesin birbirine benzediği tek tip görüntü anlayışını sağlıklı bulmadığını söyledi.

Uzun saçları nedeniyle “Kız gibisin” şeklinde yorumlar aldığını anlatan Çam, erkeklik kavramının saç uzunluğu ya da dış görünüş üzerinden değerlendirilmesine karşı çıktı. Çam, “Erkek olmak ne demek? Ben yeterince erkeğim. Sırf saçım uzun diye böyle yorumlar yapılmasını artık önemsemiyorum. Kendi hayatımdan ve kim olduğumdan eminim” ifadelerini kullandı.