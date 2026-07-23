Bruno Fernandes'ten Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hareket

Manchester United'ın kaptanı Bruno Fernandes, Galatasaray taraftarlarını heyecanlandıran bir harekete imza attı. Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nın Portekizli yıldızı Jessica Silva'nın "Galatasaray'da olduğum için çok mutluyum" notuyla yaptığı paylaşımı beğenen Fernandes, sosyal medyada gündem oldu.

TRANSFER İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 10 numara takviyesi için Bruno Fernandes'i transfer listesinin üst sıralarına aldığı öne sürülmüştü. Portekizli yıldızın Manchester United ile sözleşmesi bulunsa da sarı-kırmızılı yönetimin şartları zorlamayı planladığı iddia edilmişti.

SOSYAL MEDYADAKİ BEĞENİ DİKKAT ÇEKTİ

Jessica Silva'nın Galatasaray formasıyla yaptığı ilk paylaşıma Bruno Fernandes'in yanı sıra Milan'ın yıldızı Rafael Leao da beğeni bıraktı. Özellikle Bruno Fernandes'in adının Galatasaray ile transfer söylentilerinde geçmesi nedeniyle bu etkileşim, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.

TRANSFER ZOR GÖRÜNÜYOR

Öte yandan İngiliz basınında yer alan haberlerde Bruno Fernandes'in kariyerine Manchester United'da devam etmeyi planladığı ve kulübün de tecrübeli futbolcuyu takımda tutmak istediği belirtiliyor. Buna rağmen Galatasaray'ın oyuncuyu transfer etmek için şartlarını zorlayabileceği yönünde haberler gündeme gelmeye devam ediyor.