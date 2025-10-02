Sumud Filosu'ndaki Türkler kimler? Sumud Filosu'nda kaç Türk var, isimleri nedir?
Akdeniz'in ortasında yükselen gerilim, Küresel Sumud Filosu'nu ve içindeki Türk aktivistleri dünyanın gözleri önüne seriyor. Peki, Sumud Filosu'ndaki Türkler kimler?, Sumud Filosu'nda kaç Türk var? ve isimleri nedir? Sumud Filosu'nda yer alan Türkler hakkında tüm detaylar...
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de harekete geçti. Filoya katılan aktivistlerin arasında 56 Türk vatandaşı yer alıyor. Bazılarının kimlikleri resmi olarak açıklanırken, bazıları hâlen bilinmiyor. Peki,Sumud Filosu'ndaki Türkler kimler?, Sumud Filosu'nda kaç Türk var? ve isimleri nedir? Sumud Filosu'nda yer alan Türkler hakkında tüm detaylar haberimizde...
SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRKLER KİMLER?
Küresel Sumud Filosu'nda görev alan Türk aktivistler, farklı sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve gönüllü platformlardan oluşuyor. Filoda yer alan Türk aktivistlerden bazıları şunlar:
Alma Gemisi'nde
Hüseyin Şuayp Ordu,
Metehan Sarı,
Osman Çetinkaya,
Onur Murat Koldu,
Semih Fener,
Sümeyra Akdeniz Ordu
SUMUD FİLOSU'NDA KAÇ TÜRK VAR?
Filoda toplam 56 Türk aktivist bulunuyor. İsrail'in yasa dışı şekilde ele geçirdiği gemilerde, şu ana kadar 25 Türk aktivistin alıkonulduğu resmi olarak açıklandı. Bu rakam, filoya katılan Türklerin önemli bir bölümünün gözaltına alındığını ortaya koyuyor.
SUMUD FİLOSU'NDA TÜRKLER KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?
Filoda yer alan ve gözaltına alınan Türk aktivistlerin gemi bazında dağılımı şu şekilde:
ALMA GEMİSİ
Hüseyin Şuayp Ordu
Metehan Sarı
Osman Çetinkaya
Onur Murat Koldu
Semih Fener
Sümeyra Akdeniz Ordu
SIRIUS GEMİSİ
Abdulaziz Yalçın
Davut Daşkıran
Ayçin Kantoğlu
Zeynep Tekocak
HUGA GEMİSİ
Mehmet Sait Direkçi
Fatih Özsöz
Tevhit Yıldız
DEIR YASSINE GEMİSİ
Sümeyye Sena Polat
GRANDE BLUE GEMİSİ
Halil Rıfat Çanakçı
MORGANA GEMİSİ
Ersin Çelik
Semanur Sönmez Yaman
SEULLE GEMİSİ
Yaşar Yavuz
Abdussamed Turan
Haşmet Yazıcı
SPECTRE GEMİSİ
Bekir Turunç
Abdulmecid Bagcivan
Mustafa Muhammed Çakmakcı
Mesut Çakar
Muslim Ziyali
Bu liste, hem filoya katılan hem de gözaltına alınan Türk aktivistlerin güncel ve doğrulanmış verilerini içeriyor. Alma, Sirius, Spectre, Huga, Grande Blue, Seulle ve Morgana gemilerinde yer alan aktivistler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için önemli bir rol üstleniyorlar.