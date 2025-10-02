Sumud Filosu'ndaki Türkler kimler? Sumud Filosu'nda kaç Türk var, isimleri nedir?

Küresel Sumud Filosu, İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla Akdeniz'de harekete geçti. Filoya katılan aktivistlerin arasında 56 Türk vatandaşı yer alıyor. Bazılarının kimlikleri resmi olarak açıklanırken, bazıları hâlen bilinmiyor. Peki,Sumud Filosu'ndaki Türkler kimler?, Sumud Filosu'nda kaç Türk var? ve isimleri nedir? Sumud Filosu'nda yer alan Türkler hakkında tüm detaylar haberimizde...

SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRKLER KİMLER?

Küresel Sumud Filosu'nda görev alan Türk aktivistler, farklı sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler ve gönüllü platformlardan oluşuyor. Filoda yer alan Türk aktivistlerden bazıları şunlar:









SUMUD FİLOSU'NDA KAÇ TÜRK VAR?

Filoda toplam 56 Türk aktivist bulunuyor. İsrail'in yasa dışı şekilde ele geçirdiği gemilerde, şu ana kadar 25 Türk aktivistin alıkonulduğu resmi olarak açıklandı. Bu rakam, filoya katılan Türklerin önemli bir bölümünün gözaltına alındığını ortaya koyuyor.

SUMUD FİLOSU'NDA TÜRKLER KİMLER, İSİMLERİ NEDİR?

Filoda yer alan ve gözaltına alınan Türk aktivistlerin gemi bazında dağılımı şu şekilde:

ALMA GEMİSİ

Hüseyin Şuayp Ordu

Metehan Sarı

Osman Çetinkaya

Onur Murat Koldu

Semih Fener

Sümeyra Akdeniz Ordu

SIRIUS GEMİSİ

Abdulaziz Yalçın

Davut Daşkıran

Ayçin Kantoğlu

Zeynep Tekocak

HUGA GEMİSİ

Mehmet Sait Direkçi

Fatih Özsöz

Tevhit Yıldız

DEIR YASSINE GEMİSİ

Sümeyye Sena Polat

GRANDE BLUE GEMİSİ

Halil Rıfat Çanakçı

MORGANA GEMİSİ

Ersin Çelik

Semanur Sönmez Yaman

SEULLE GEMİSİ

Yaşar Yavuz

Abdussamed Turan

Haşmet Yazıcı

SPECTRE GEMİSİ

Bekir Turunç

Abdulmecid Bagcivan

Mustafa Muhammed Çakmakcı

Mesut Çakar

Muslim Ziyali

Bu liste, hem filoya katılan hem de gözaltına alınan Türk aktivistlerin güncel ve doğrulanmış verilerini içeriyor. Alma, Sirius, Spectre, Huga, Grande Blue, Seulle ve Morgana gemilerinde yer alan aktivistler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için önemli bir rol üstleniyorlar.