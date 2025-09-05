SON DEPREMLER! 5 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı son verilere göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve şiddetiyle dikkat çeken bu sarsıntı, gün boyunca kamuoyunun gündeminde yer aldı. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Türkiye'deki sismik hareketleri sürekli takip eden Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremlerle ilgili bilgileri düzenli olarak kamuoyuna sunmaktadır. Kurumun resmi web sitesinde, özellikle hissedilen depremlere dair güncel veriler ve son 500 depremin detayları herkesin erişimine açıktır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

5 Eylül 2025 DEPREM OLDU MU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak takip etmekte ve elde ettiği verileri hızlı, doğru ve şeffaf bir şekilde kamuoyuna sunmaktadır. Kurum, gelişmiş teknolojik altyapısıyla depremleri eş zamanlı analiz ederken, afet bilincini artırmayı ve toplumun risklere karşı hazırlıklı olmasını sağlamayı hedeflemektedir.