SON DEPREMLER! 28 Ağustos deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı son verilere göre, kısa bir süre önce bir deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğü, gün boyunca kamuoyunun yakın takibinde yer aldı. Detaylı bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelinde yaşanan depremleri anlık olarak takip etmekte ve topladığı verileri düzenli ve şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşmaktadır. Özellikle yerel sarsıntılara dair güncel bilgileri yakından izleyen kurum, resmi web sitesinde son 500 depremin kayıtlarını düzenli olarak yayımlamaktadır. Böylece vatandaşlar, güvenilir ve doğrulanmış deprem verilerine hızlıca erişim sağlamaktadır.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye'deki sismik hareketleri anlık olarak izleyerek kamuoyuna hızlı ve güvenilir bilgi sağlamaktadır. Gelişmiş teknoloji altyapısıyla depremleri eş zamanlı takip ve analiz eden kurum, toplumda afet farkındalığını artırmayı ve olası risklere karşı hazırlıklı olunmasını hedeflemektedir.

28 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

