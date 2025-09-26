AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin son verilerine göre, kısa süre önce bir deprem meydana geldi. Merkez üssü ve büyüklüğüyle dikkat çeken bu sarsıntı, vatandaşlar arasında büyük ilgi uyandırdı. Depreme dair tüm gelişmeler ve resmi açıklamalar haberimizin devamında sizlerle. Son depremler! 26 Eylül deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de gerçekleşen depremleri anlık olarak takip etmekte ve topladığı verileri düzenli olarak kamuoyuna açıklamaktadır. Özellikle hissedilen sarsıntılar sonrası vatandaşlar, Kandilli'nin resmi internet sitesi üzerinden en güncel deprem bilgilerine ulaşabilir ve son 500 depremle ilgili detaylı kayıtlara kolaylıkla erişim sağlayabilmektedir.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Türkiye çapındaki sismik hareketleri 7 gün 24 saat aralıksız izlemekte ve elde ettiği verileri düzenli olarak kamuoyuna sunmaktadır. Ayrıca AFAD, toplumda afet farkındalığını yükseltmek için eğitimler, seminerler ve bilgilendirme çalışmaları da yürütmektedir.

26 EYLÜL 2025 DEPREM OLDU MU?

