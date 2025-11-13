Haberler

SON DEPREMLER! 13 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

13 Kasım sabahı İstanbul ve çevresinde meydana gelen deprem, şehir genelinde ve çevre illerde kısa süreli endişeye yol açtı. Sarsıntının ardından vatandaşlar, depremin büyüklüğü ve merkez üssü ile ilgili doğru bilgiye ulaşmak için AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi açıklamalarını yakından takip etti. Peki, 13 Kasım deprem mi oldu, deprem ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu?

Depremin hemen ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgiler, vatandaşların dikkatini çekti. Kentin farklı noktalarında hissedilen sarsıntı kısa süreli bir paniğe yol açarken, sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla arttı. Resmî açıklamalar, depremin büyüklüğü ve merkez üssü hakkında merak edilen soruları yanıtladı. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketleri 7/24 izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde kaydedilen depremler, gelişmiş gözlem sistemleri sayesinde anlık olarak analiz edilip kamuoyuyla paylaşılıyor.

Kandilli Rasathanesi'nin Türkiye genelindeki sensör ağı, yer hareketlerini hızlıca tespit ediyor. Hem Kandilli hem de AFAD tarafından yayımlanan "Son Depremler" listeleri, vatandaşların güncel verilere kolayca ulaşmasını sağlarken, deprem uzmanları için de önemli bir bilgi kaynağı oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın listelerinde depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi teknik bilgiler yer alıyor. Bu sayede halk doğru bilgiye ulaşabiliyor ve söylentilere itibar etmeden güvenilir kaynaklardan haberdar olabiliyor. Kurum, yıl boyunca düzenli güncellemeler, eğitimler ve tatbikatlarla deprem farkındalığını artırmayı sürdürüyor.

13 KASIM 2025 İSTANBUL VE TÜRKİYE'DE DEPREM Mİ OLDU?

13 Kasım 2025 Perşembe sabahı İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem, şehirde ve çevre bölgelerde kısa süreli paniğe neden oldu. Sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından daha belirgin şekilde hissedildi. Sosyal medyada "Deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı ve gözler AFAD ile Kandilli Rasathanesi'nin açıklamalarına çevrildi.

Depremin ardından her iki kurum da resmi verileri paylaşarak büyüklük, merkez üssü ve derinlik bilgilerini aktardı. Vatandaşlara yalnızca resmi kaynaklardan gelen bilgilerle hareket etmeleri yönünde uyarılar yapıldı.

AFAD ve Kandilli'nin "Son Depremler" listeleri, İstanbul ve Türkiye genelindeki sismik hareketliliğe dair en güncel bilgileri sunmaya devam ederken, bilim insanları ve araştırmacılar için güvenilir bir referans olmayı sürdürüyor.

